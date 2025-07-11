Çekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu
2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Türkiye, Çekya karşısında çıktı. Voleybolseverler Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? sorusuna arama motorlarında sorgulatmaya başladı.
Milletler Ligi'nde Çin etabını 4'te 4 ile tamamlayan Filenin Sultanları İstanbul'da Brezilya'ya yenildi ve haftayı 4'te 3 ile tamamladı.
Hollanda Apeldoorn'da gerçekleşen 3. hafta maçlarına ev sahibi Hollanda karşısında 3-0'lık galibiyet ile başlayan Filenin Sultanları ikinci maçına Çekya karşısında çıktı. Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...
ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Türkiye, Çekya'ya 22-25, 21-25, 25-4 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Yani Filenin Sultanları, Çekya karşısında 3-1 yenildi.
Set sonuçları;
İlk set sonucu: Türkiye 22-25 Çekya
İkinci set sonucu: Türkiye 21-25 Çekya
Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-4 Çekya
Dördüncü set sonucu: Türkiye 20-25 Çekya
FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU
Pasörler:
Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı:
Melissa Vargas
Smaçörler:
Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek
Orta Oyuncular:
Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal
Liberolar:
Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın