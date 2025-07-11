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Çekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çekya-Türkiye voleybol maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 FIVB Milletler Ligi 3. hafta maçları kapsamında ikinci maçına Türkiye, Çekya karşısında çıktı. Voleybolseverler Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? sorusuna arama motorlarında sorgulatmaya başladı.

Milletler Ligi'nde Çin etabını 4'te 4 ile tamamlayan Filenin Sultanları İstanbul'da Brezilya'ya yenildi ve haftayı 4'te 3 ile tamamladı.

Hollanda Apeldoorn'da gerçekleşen 3. hafta maçlarına ev sahibi Hollanda karşısında 3-0'lık galibiyet ile başlayan Filenin Sultanları ikinci maçına Çekya karşısında çıktı. Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? İşte maç özeti...

Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu - 1. Resim

 ÇEKYA-TÜRKİYE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? 

Türkiye, Çekya'ya 22-25, 21-25, 25-4 ve 23-25'lik setlerle 3-1 mağlup oldu. Yani Filenin Sultanları, Çekya karşısında 3-1 yenildi.

Set sonuçları;

İlk set sonucu: Türkiye 22-25 Çekya

İkinci set sonucu: Türkiye 21-25 Çekya

Üçüncü set sonucu: Türkiye 25-4 Çekya

Dördüncü set sonucu: Türkiye 20-25 Çekya

Çekya-Türkiye maçı kaç kaç bitti? Maç sonucu gündeme damga vurdu - 2. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ KADROSU

Pasörler:

Elif Şahin, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Smaçörler:

Ebrar Karakurt, Derya Cebecioğlu, Saliha Şahin, Meliha Diken, Yaprak Erkek

Orta Oyuncular:

Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Sinead Jack-Kısal

Liberolar:

Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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