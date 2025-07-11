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Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor
Adli Tatil, Dava, Avukat, Hukuk, Yargı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adli tatilin ne zaman biteceği kamuoyu tarafından merak ediliyor. Dava dosyası bulunan ya da mahkeme süreci devam eden kişiler arama motorlarına Adli tatil ne zaman bitiyor? sorusunu sorgulatmaya başladı.

Adli tatil, 2025 Temmuz ayı itibarıyla gündeme geldi. Özellikle davası olan vatandaşlar, avukatlar ya da adliyelerde işi olanlar "Adli tatil ne zaman bitiyor?" sorusu yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı.

Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor - 1. Resim

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Her sene aynı dönemde adli tatil uygulanır. Buna göre, 20 Temmuz'da başlayan adli tatil 31 Ağustos'a kadar devam eder.  Yani adli tatil 31 Ağustos'ta sona erecektir. 

1 Eylül 2025 Pazartesi günü mahkemeler açılacaktır. 

Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor - 2. Resim

ADLİ TATİLDE GÖRÜLEN DAVALAR NELER?

Adli tatil süresi boyunca tüm yargı faaliyetleri durmaz. Aşağıda yer alan dava ve işlemler, adli tatil süresinde devam eder;

  1. İhtiyati tedbir ve haciz talepleri
  2. Nafaka, soybağı, velayet ve vesayet davaları
  3. Nüfus kayıt işlemleri
  4. İş, ticari defter, iflas ve konkordato davaları
  5. Tahkim, keşif gibi çekişmesiz işler
  6. Mahkemeye "ivedi işlem" kararı verilmesi durumundaki iş ve işlemler

Bu bağlamda dosyalar, nöbetçi mahkemeler aracılığıyla adli tatil sürecinde de karara varılabilir.

Adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemelerin açılış tarihi merak ediliyor - 3. Resim

ADLİ TATİLDE DAVA SÜREÇLERİ DURUR MU?

Adli tatile girilmesi durumunda hukuk ve idari yargıdaki süreler durur. Yani dava açma ya da delil gönderme, savunma sunma gibi işlemler adli tatil bitene kadar durur.

Ancak ceza yargılamalarında durum farklıdır. Adli yıl 1 Eylül'den itibaren kaldığı yerden devam eder.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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