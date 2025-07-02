Adli tatil ne zaman? Tatil sürecinde görülen davalar gündemde

2025 yılı adli tatil süreci yakından takip ediliyor. 1 aydan fazla sürecek adli tatil tarihleri dava süreçleri olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Adli tatil sürecinde bazı dava ve işlemler görülebiliyor.

2025 yılı adli tatil tarihi ne zaman başlayacağı ve biteceği mahkeme işleri olan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil ne zaman belli oldu.

ADLİ TATİL NE ZAMAN?

6100 sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesine göre adli tatil yer yıl aynı tarihlerde başlıyor. Maddede, ": "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." bilgisi yer alıyor.

Bu nedenle 2025 adli tatil her yıl olduğu gibi 20 Temmuz'da başlayacak.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta bitiyor. 1 Eylül'de ise yeni adli yıl başlıyor. Yeni adli yıl 1 Eylül Pazartesi günü Yargıtay'da düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi adli tatil yapmıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ MAHKEMELER AÇIK?

Adli tatil sürecinde duruşmaların büyük bölümü ertelenir. Ancak bazı dava türlü hukuki gereklilik nedeniyle açık olacak.

Yüksek yargı organlarından olan Danıştay ve Yargıtay'da nöbetçi heyetler görevine devam edecek. Danıştay'da

Danıştay'da görev yapacak nöbetçi heyet yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karar bağlarken Yargıtay'da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak.