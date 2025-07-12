Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu?

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşmede son viraja girildi. 4D statüsündeki kamu işçileri gözlerini üçüncü teklife çevirdi. Hükümetin ikinci zam teklifinin ardından Türk-İş ve Hak-İş'in talepleri gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? İşte yaşanan son gelişmeler...

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında gözler üçüncü teklife çevrilmiş durumda. 4D statüsünde çalışan taşeron işçileri kapsayan görüşmelerde son olarak ikinci zam teklifi sunuldu.

Türk-İş ve Hak-İş'in beklentisini bu teklif karşılamadı ve üçüncü teklifin açıklanması bekleniyor. 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

600 BİN KAMU İŞÇİSİNE YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı şu an için belli olmamıştır.

Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı netlik kazandı. Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi.

Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı ve "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini kullandı.

600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslağa bakıldığında günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye kadar çıkmasına, bu artışın ardından 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.