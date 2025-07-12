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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milyonlarca kamu işçisini yakından ilgilendiren toplu sözleşmede son viraja girildi. 4D statüsündeki kamu işçileri gözlerini üçüncü teklife çevirdi. Hükümetin ikinci zam teklifinin ardından Türk-İş ve Hak-İş'in talepleri gündemde yer almaya devam ediyor. Peki, 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? İşte yaşanan son gelişmeler...

Yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam pazarlığında gözler üçüncü teklife çevrilmiş durumda. 4D statüsünde çalışan taşeron işçileri kapsayan görüşmelerde son olarak ikinci zam teklifi sunuldu. 

Türk-İş ve Hak-İş'in beklentisini bu teklif karşılamadı ve üçüncü teklifin açıklanması bekleniyor. 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? Konuya ilişkin tüm ayrıntılar...

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - 1. Resim

600 BİN KAMU İŞÇİSİNE YAPILACAK ZAM ORANI BELLİ OLDU MU?

600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı şu an için belli olmamıştır.

Ancak kamu işçilerine yönelik toplu sözleşme için teklif edilen ikinci zam oranı netlik kazandı. Buna göre, 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay yüzde 10 zam teklif edildi.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - 2. Resim

Teklifi Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıkladı ve "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi birinci 6 ay için yüzde 17, ikinci 6 ay için yüzde 10" derken "Kamu işçileri için hükümetin ikinci teklifi 2026 yılında birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 5" ifadelerini kullandı.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - 3. Resim

600 BİN KAMU İŞÇİSİ TOPLU SÖZLEŞME 2025 ZAM TALEBİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ’in ortak hazırladığı taslağa bakıldığında günlük en düşük ücretin 1800 TL’ye kadar çıkmasına, bu artışın ardından 2025’in ilk altı ayı için yüzde 50, sonraki iki dönem için ise yüzde 25’er zam yapılması ve ayrıca yüzde 10 refah payı verilmesi talep ediliyor.

Kamu işçisi toplu sözleşme zammı son dakika! 600 bin kamu işçisine yapılacak zam oranı belli oldu mu? - 4. Resim

Kamu işverenlerini temsil eden Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenler Sendikası (TÜHİS), 2025 yılı için ilk 6 ayda yüzde 16, ikinci 6 ayda yüzde 8 zam teklifi yapmıştı. 2026 yılı için ise ilk 6 ayda yüzde 7, ikinci 6 ayda yüzde 5 oranında artış teklif edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
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