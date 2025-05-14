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Survivor'da İsmail Balaban fırtınası! Batuhan'ı yaka paça itti! Diskalifiye kararı çıkacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Survivor&#039;da İsmail Balaban fırtınası! Batuhan&#039;ı yaka paça itti! Diskalifiye kararı çıkacak mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor All Star 2025'te bu sefer de İsmail Balaban için çanlar çalmaya başladı. Finale kısa bir süre kala tansiyon zirveye çıktı. Survivor'un yeni bölümün tanıtımında İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya kavgası damga vurdu. Kavganın ardından İsmail Balaban için acil durum konseyi toplandı.

Survivor All Star 2025 heyecanı son sürat devam ediyor. Yarışmanın 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü yani bugünkü yeni bölüm tanıtımına İsmail Balaban ve Batuhan Karacakaya arasındaki fiziksel temaslı kavga çok konuşuldu.

Survivor'da İsmail Balaban fırtınası! Batuhan'ı yaka paça itti! Diskalifiye kararı çıkacak mı? - 1. Resim

BATUHAN'I ÇEKİŞTİRİP SÜRÜKLEDİ

Parkurda tansiyonun aniden yükselmesiyle beraber İsmail Balaban, Batuhan'ın üzerine yürüyerek tişörtünden çekti.

Batuhan'ı sürükleyen İsmail Balaban'ı takım arkadaşları çok zor ayırabildi. İzleyenleri şoke eden görüntüler sonrası Survivor'da acil durum konseyi toplandı.

Survivor'da İsmail Balaban fırtınası! Batuhan'ı yaka paça itti! Diskalifiye kararı çıkacak mı? - 2. Resim

İSMAİL BALABAN DİSKALİFİYE OLACAK MI?

Konseyde İsmail Balaban ve Acun Ilıcalı arasında da gerginlik çıktı. Ilıcalı 'Bir yarışmacımızın yakasına yapışıp birisi sürüklüyor ise biz de gerekli cevabı vereceğiz şimdi. Bayağı şiddet var orada.' diye konuştu.

İsmail Balaban ise 'Ben bu cezayı hak etmiyorum.' diyerek tepki gösterdi. Acun Ilıcalı ise 'Hak etmediğin cezayı senin açından biz gayet gönlümüz rahat veriyoruz.' dedi.

Survivor'da İsmail Balaban fırtınası! Batuhan'ı yaka paça itti! Diskalifiye kararı çıkacak mı? - 3. Resim

Batuhan ve İsmail Balaban arasındaki tartışmadan kaynaklı sosyal medyada İsmail Balaban'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği merak konusu oldu. Bugün İsmail Balaban'ın diskalifiye edilip edilmeyeceği belli olacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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