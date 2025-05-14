Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu!

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftasının 2. eleme adayı belli oldu. Eleme düellosunda ise Meryem ile Sevgi karşılaştı. Kaybeden isim final düellosunda Yağmur'un rakibi oldu. İşte 13 Mayıs Survivor 2025 son bölümde yaşananlar...

Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonunda heyecan sürüyor. Yarışmacılar, İstanbul'daki finale kalmak için tüm güçleri ile mücadele ediyor.

Survivor son bölümde Meryem ile Sevgi eleme düellosunda karşılaştı ve Yağmur'un rakibi belli oldu.

Erkekler haftasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Sedat'tan sonraki 2. eleme adayı belirlendi.

SURVİVOR'DA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Survivor'da Almeda'nın diskalifiye olduğu hafta eleme yapılmamıştı ve Yağmur, finalde karşılaşacağı rakibini bekliyordu. Son bölümde Meryem ile Sevgi, düelloda karşılaştı. Üçer oyundan iki turlu oyunda kazanan Meryem potadan çıkarken Sevgi, finalde Yağmur'un rakibi oldu.

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2025'te hız, dayanıklık ve gücün ön planda olduğu dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. All Star ile Gönüllüler, parkurda tüm güçleri ile rekabete girdi ve dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı.

2. dokunulmazlık oyununda erkekler turunu 8-2 All Star kazandı. Kadınlar turunu ise aynı skorla Gönüllüler kazanınca oyun en iyiler mücadelesine kaldı.

Final turunda ise skor 2-2 olunca bayrak mücadelesine geçildi. All Star'dan Adem-Sema ikilisine karşı Gönüllülerden Batuhan-Dilşah çıktı. Nefes kesen mücadelede 3-2 kazanan All Star takımı, 2. dokunulmazlığın sahibi oldu.

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden Gönülülüler'de Sedat'tan sonra Volkan ve Batuhan da otomatik olarak eleme adayı oldu.