Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu!

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Survivor&#039;da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025&#039;te Yağmur&#039;un rakibi belli oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ile erkekler haftasının 2. eleme adayı belli oldu. Eleme düellosunda ise Meryem ile Sevgi karşılaştı. Kaybeden isim final düellosunda Yağmur'un rakibi oldu. İşte 13 Mayıs Survivor 2025 son bölümde yaşananlar...

Survivor 2025 All Star Gönüllüler sezonunda heyecan sürüyor. Yarışmacılar, İstanbul'daki finale kalmak için tüm güçleri ile mücadele ediyor.

Survivor son bölümde Meryem ile Sevgi eleme düellosunda karşılaştı ve Yağmur'un rakibi belli oldu. 

Erkekler haftasında oynanan ikinci dokunulmazlık oyunu sonrasında Sedat'tan sonraki 2. eleme adayı belirlendi. 

SURVİVOR'DA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?

Survivor'da Almeda'nın diskalifiye olduğu hafta eleme yapılmamıştı ve Yağmur, finalde karşılaşacağı rakibini bekliyordu. Son bölümde Meryem ile Sevgi, düelloda karşılaştı. Üçer oyundan iki turlu oyunda kazanan Meryem potadan çıkarken Sevgi, finalde Yağmur'un rakibi oldu. 

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu! - 1. Resim

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor 2025'te hız, dayanıklık ve gücün ön planda olduğu dokunulmazlık oyunu kıyasıya mücadeleye sahne oldu. All Star ile Gönüllüler, parkurda tüm güçleri ile rekabete girdi ve dokunulmazlığı kazanmaya çalıştı. 

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu! - 2. Resim

2. dokunulmazlık oyununda erkekler turunu 8-2 All Star kazandı. Kadınlar turunu ise aynı skorla Gönüllüler kazanınca oyun en iyiler mücadelesine kaldı. 

Final turunda ise skor 2-2 olunca bayrak mücadelesine geçildi. All Star'dan Adem-Sema ikilisine karşı Gönüllülerden Batuhan-Dilşah çıktı. Nefes kesen mücadelede 3-2 kazanan All Star takımı, 2. dokunulmazlığın sahibi oldu. 

Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 13 Mayıs Survivor 2025'te Yağmur'un rakibi belli oldu! - 3. Resim

2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da ikinci dokunulmazlığı da kaybeden Gönülülüler'de Sedat'tan sonra Volkan ve Batuhan da otomatik olarak eleme adayı oldu. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Peru Başbakanı Gustavo Adrianzen istifa etti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'de - Haberlerİstanbul bu sene festivale doyacak! 5.İstanbul Dijital Sanat Festivali AKM'deGalatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli oldu - HaberlerGalatasaray tam kadro sahada! Trabzonspor-Galatasaray maçında muhtemel 11'ler belli olduBahar dizisinde Umay ölüyor mu? Bahar 46.bölüm son sahne! - HaberlerBahar dizisinde Umay ölüyor mu? Bahar 46.bölüm son sahne!İstanbul’da artçı sarsıntılar ne zaman bitecek? Son deprem 10 saniye sürdü! - Haberlerİstanbul’da artçı sarsıntılar ne zaman bitecek? Son deprem 10 saniye sürdü!Ölümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Beyaz Perdenin ardından televizyon ekranlarında! - HaberlerÖlümlü Dünya 2 konusu ne, oyuncuları kimler? Beyaz Perdenin ardından televizyon ekranlarında!Türkiye'den Avrupa'ya oyun köprüsü! 'Oyun Hep Bizimle' eTwinning projesiyle 5 ülke aynı etkinlikte - HaberlerTürkiye'den Avrupa'ya oyun köprüsü! 'Oyun Hep Bizimle' eTwinning projesiyle 5 ülke aynı etkinlikte
Sonraki Haber Yükleniyor...