Lorenzo Micelli dönemi resmen başladı: Beşiktaş ailesine hoş geldin

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü İtalyan çalıştırıcı Lorenzo Micelli oldu. Daha önce çeşitli ülke milli takımlarını çalıştıran 54 yaşındaki Micelli, sezon başında anlaştığı İsveç Milli Kadın Voleybol Takımı'ndaki görevine de devam edecek.

Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenörlük görevine Lorenzo Micelli getirildi. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Lorenzo Micelli'ye, Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, görevinde üstün başarılar dileriz" denildi.

LORENZO MICELLE KİMDİR?

24 Ekim 1970 tarihinde İtalya’da dünyaya gelen Micelli, spor kariyerine 1993/94 sezonunda Robur Tiboni Urbino Volley’de yardımcı antrenör olarak başladı. Kariyerine ilk adımı attığı kulüpte 1996-1997 sezonunda başantrenörlüğe yükseldi.

Başantrenörlük kariyeri boyunca; Sabelli Conad Fano, Pema Corplast Corridonia, Star Volley Falconara, Santeramo Sport, Megius Volley Club Padova , Foppapedretti Bergamo, Eczacıbaşı VitrA, PGE ATOM Trefl Sopot, Liu Jo Nordmeccanica Modena, DevelopRes SkyRes Rzeszów, Volero Le Cannet ve Olympiacos gibi takımlarda görev aldı.

2003-2010 yılları arasında İtalya Kadınlar Milli Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlendi. 2019-2021 yılları arasında Estonya Kadınlar Milli Takımı’nın başına gelerek ilk milli takım başantrenörlüğü tecrübesini yaşadı. 2022-2024 yılları arasında Bulgaristan Kadınlar Milli Takımı'nda başantrenörlük yaptı. Tecrübeli antrenör, sezon başında İsveç Kadınlar Milli Takımı ile anlaşma sağladı.

2025-2026 sezonu itibari ile Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı'nın başantrenörü olarak görev yapacak olan Lorenzo Micelli, İsveç Kadınlar Milli Takımı’ndaki görevine de devam edecek.

KAZANDIĞI ŞAMPİYONLUKLAR

Lorenzo Micelli; 2000-2001 sezonunda İtalya Serie B1 C Grubu, 2007-2008 sezonunda İtalya Kupası, 2008-2009 ve 2009-2010 sezonlarında CEV Şampiyonlar Ligi, 2010-2011 ile 2011-2012 sezonlarında Türkiye Kupası, 2011-2012 sezonunda Sultanlar Ligi, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında Türkiye Süper Kupası, 2014-2015 sezonunda Polonya Kupası, 2021-2022 Fransa Ligi ve Fransa Kupası, 2023-2024 sezonunda Nomikeia, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Yunan Kupası, 2024-2025 sezonunda Yunan Ligi A1, 2024-2025 sezonunda Yunanistan Süper Kupası’nda şampiyonluk elde etti.

Milli Takımlar kariyerinde ise 2004 Kadınlar Montreux Volley Masters, 2004 Dünya Askeri Kadınlar Şampiyonası, 2006 Kadınlar Alassio Cup, 2007 Kadınlar Dünya Kupası, 2008 Kadınlar Trofeo Valle d’Aosta, 2009 Kadınlar FIVB Grand Champions Cup, 2007/2009 Kadınlar Avrupa Şampiyonası, 2009 Kadınlar Akdeniz Oyunları, 2009 Kadınlar FISU Dünya Üniversite Oyunları’nda şampiyonluklar aldı.