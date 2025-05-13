Beşiktaş'ın ilk transferi 20'lik genç yetenek! Bonservis bedeli belli oldu

Takıma yıldız isimler kadar genç yetenekleri de katmak için çalışmalara hız veren Beşiktaş, rotasını Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Bajo'ya çevirdi.

Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmeyi ve Avrupa'nın kapısını aralamayı hedefleyen Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Transferde genç isimlere yönelen siyah beyazlıların sürpriz bir isimle anlaştığı iddia edildi.

Slovakya basınından Futbalove Zakulisie adlı spor sitesinde yer alan haberde; Beşiktaş'ın 'geleceğin yıldızı' olarak lanse edilen ve Dunajska Streda forması giyen 20 yaşındaki Mahmudu Bajo'yu kadrosuna katmaya çok yakın olduğu bildirildi.

Habere göre Beşiktaş, Bajo için kulübüne 2.7 milyon euro bonservis ödeyecek. Öte yandan transferin kısa süre içinde resmiyete kavuşacağı da belirtildi.

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32 MAÇTA FORMA GİYDİ

20 yaşındaki Gambiyalı ön libero, bu sezon 32 maçta 2555 dakika süre aldı ve takımına skor katkısı sağlayamadı. Defansif yönü güçlü olan genç futbolcunun, Süper Lig'e uyum sağladıktan sonra Beşiktaş'ın orta saha dengesine katkı sunması bekleniyor.