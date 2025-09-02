Suudi Arabistan transfer dönemi ne zaman kapanıyor?

Suudi Arabistan Pro Lig, dünya futbolunda transfer piyasasının en dikkat çeken liglerinden biri olmaya devam ediyor. 2025-2026 sezonu için yaz transfer döneminin kapanış tarihi, kulüplerin kadrolarını güçlendirme yarışında kritik bir dönüm noktası olarak merak ediliyor.

SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN KAPANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig’de 2025-2026 sezonu yaz transfer dönemi, Transfermarkt verilerine göre 11 Eylül 2025 tarihinde sona erecek. Transfer dönemi, 1 Temmuz 2025’te başladı ve yaklaşık iki buçuk ay boyunca kulüplerin transfer süreci devam etti. Bu süre zarfında Al-Hilal, Al-Nassr ve Al-Ahli gibi büyük kulüpler, yüksek bonservis bedelleriyle dikkat çeken transferlere imza attı.

Avrupa liglerinin çoğu 1-2 Eylül’de transfer dönemini kapatırken Suudi Arabistan’ın 11 Eylül’e kadar devam eden takvimi, kulüplere Avrupa’dan oyuncu transferi için ek süre sağlıyor. Bu avantaj, özellikle Avrupa’da forma şansı bulamayan yıldız oyuncuların Suudi Arabistan’a geçişini kolaylaştırıyor.

SUUDİ ARABİSTAN TRANSFER DÖNEMİ HAKKINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Suudi Arabistan Pro Lig, son yıllarda Cristiano Ronaldo, Neymar, Karim Benzema gibi dünya çapında yıldızları transfer ederek adından söz ettirdi.

Transfermarkt verileri, bu sezon harcamaların önceki yıllara göre daha kontrollü olduğunu ancak ligin kaliteyi artırma hedefinden vazgeçmediğini gösteriyor. Kulüpler, 11 Eylül’e kadar kadrolarını güçlendirmek için son fırsatları değerlendiriyor.