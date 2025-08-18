Taban aylığa zam ne demek? Memura son zam teklifi belli oldu!

Taban aylığa zam yalnızca görevdeki memurları değil, emekli memurları da kapsıyor. Emekli maaşları da taban aylık katsayısı üzerinden hesaplandığı için bu kaleme yapılacak her artış, emekli maaşlarını da yükseltecek. Peki, taban aylığa zam ne demek, memura zam teklifi ne kadar yapıldı?

TABAN AYLIĞA ZAM NE DEMEK?

Taban aylığa zam kamu çalışanlarının maaş hesaplamalarında esas alınan en düşük aylık katsayısına yapılan artıştır.

Taban aylık memurların maaşlarının belirlenmesinde temel unsurlardan biri olduğu için yapılacak zam, tüm kamu çalışanlarının maaşlarına yansır.

TABAN AYLIĞA 1000 TL ZAM GELİRSE NE OLUR?

Taban aylığa yapılacak 1000 TL’lik zam, tüm memurların brüt maaşına eşit şekilde eklenir. Net maaş artışı, gelir vergisi, damga vergisi ve SGK kesintileri nedeniyle brüt tutardan daha düşük olur.

Vergi dilimine bağlı olarak bu artışın net maaşa yansıması 600 TL ile 750 TL arasında değişebilir.

Örnek olarak; 15 vergi diliminde maaşa yaklaşık 750 TL eklenmiş olur. Temmuz 2025 itibarıyla en düşük memur maaşı 49.329 TL iken, bu rakam 1000 TL artışla 50.329 TL’ye yükselecektir. Net maaş ise 42.000 TL seviyesinden yaklaşık 42.750 TL’ye çıkar.

En düşük maaşlı memurlar için bu artış yüzde 2 civarında bir orana denk gelirken, yüksek maaşlılarda oran yüzde 1 seviyesinde kalabilir. Aynı zamanda emekli memurlar da bu düzenlemeden yararlanacak, en düşük emekli maaşı 22.000 TL’den 22.750 TL’ye yükselecektir.

MEMURA ZAM TEKLİFİ NE KADAR YAPILDI?

Hükümet tarafından yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara yönelik zam teklifleri gündeme geldi. İlk etapta 2024-2025 yıllarını kapsayan süreçte memurlar için yüzde 10 ve yüzde 6 oranında zam teklif edilmişti.

Kamu işveren heyeti memura son zam teklifini sundu. 2026 yılı ilk 6 ayı için yüzde 11, ikinci 6 ayı için yüzde 7, 2027 yılı ilk 6 ayı için yüzde 4 ve ikinci 6 ayı için 4 zam teklifinde bulunuldu.

MEMUR-SEN Genel Başkanı Ali Yalçın "Rakam cidden komik. Bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Bu son teklif falan olamaz. Kesinlikle kabul etmiyoruz." dedi.