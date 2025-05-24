Tabii üyesi nasıl olunur, üyelik ücreti ne kadar?

TRT’nin dijital platformu Tabii, Gassal ve Yankı: Görünmez El gibi orijinal yapımları ve Tabii Spor'da yayınlanan maçlarla dikkat çekiyor. Ücretsiz ve premium seçenekleri sunan platforma nasıl üye olunur, üyelik ücretleri ve içerikleri merak konusu.

TRT'nin 7 Mayıs 2023'te yayın hayatına başlayan dijital platformu Tabii, Ahmet Kural’ın başrolünde yer aldığı Gassal gibi iddialı dizilerle üye sayısını artıran platform, üyelik seçenekleri merak ediliyor.

TABİİ ÜYESİ NASIL OLUNUR?

Tabii platformuna üye olmak oldukça basit. Kullanıcılar, www. tabii.com adresine giderek veya Google Play ve App Store üzerinden Tabii uygulamasını indirerek üyelik oluşturabilir.

Kayıt işlemi için ad, soyad, e-posta adresi, şifre, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerini doldurmak yeterli.

Ücretsiz üyelik seçeneğiyle platformun sınırlı içeriklerine reklamlarla ulaşılabilirken premium üyelik için ödeme bilgileri eklenerek tüm içeriklere erişim sağlanıyor. Tabii platformu, akıllı telefonlar, tabletler, bilgisayarlar ve akıllı TV’ler üzerinden kullanılabiliyor.

Üyelik işlemi sonrası kullanıcılar, Türkçe, İngilizce, Arapça, İspanyolca ve Urduca dil seçenekleriyle kişiselleştirilmiş içerik önerilerinden faydalanabiliyor. Ayrıca, ebeveyn kontrolleri ve çocuk profilleri oluşturma imkanı, platformu aileler için güvenli bir seçenek haline getiriyor.

TABİİ ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

Tabii, hem ücretsiz hem de premium üyelik seçenekleriyle hizmet veriyor ve premium üyelik ücreti aylık 99 TL olarak belirlenmiş durumda.

Premium paket reklamsız izleme, içerik indirme, yüksek kalitede yayın ve iki cihazda aynı anda izleme gibi avantajlar sunuyor. Premium üyelik, Gassal, Son Gün, Yeşil Deniz Milenyum gibi orijinal yapımların yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarına erişim sağlıyor. Ücretsiz üyelik ise TRT’nin canlı kanallarını ve belirli içeriklerini reklamlarla sunuyor.

Ücretsiz üyelik seçeneği, Türk takımlarının UEFA maçlarını şifresiz izleme imkanı sunarken, yabancı takımların maçları ve özel içerikler için premium abonelik gerekiyor.

TABİİ’DE DİZİ NASIL İZLENİR, PARALI MI?

Tabii’de dizi izlemek için öncelikle platforma üye olmak gerekiyor. Ardından kullanıcılar ücretsiz veya premium paketten birini seçerek içeriğe erişebiliyor. Ücretsiz üyelikle TRT’nin arşivindeki bazı diziler, belgeseller ve canlı kanallar reklamlarla izlenebilirken, Gassal, Yankı: Görünmez El, Yüzde İki, Siyah Bere gibi orijinal yapımlar sadece premium üyelikle erişilebilir.

TABİİ GASSAL ÜCRETLİ Mİ?

Gassal dizisinin ikinci sezonunun yayınlanmasıyla izleme seçenekleri de gündeme geldi. Tabii platformu üzerinden Gassal 2. sezonu izlemek için ücretli üyelik almak gerekiyor.