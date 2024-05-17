Tahliye edilen Çetin Doğan 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 28 Şubat Davası sanıkları affedilmişti. Çetin Doğan'ın tahliye edilmesinin ardından neden hapisteydi, kaç yılında cezaevine girdi gibi sorular araştırıldı.

17 Mayıs Resmi Gazete kararının ardından 28 Şubat Davası sanıklarına af çıktı. 14 kişinin cezalarının hastalık ve kocama hali sebebiyle kaldırılmasıyla beraber Çetin Doğan suçu ne, neden hapise girdi soruları gündeme geldi.

Doğan, 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçundan müebbet hapis cezası almıştı. 9 Temmuz 2021 yılında müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı. 19 Ağustos 2021'de tutuklanarak cezaevine gönderilen ismin cezası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasanın 104. maddesinin 16. fıkrası gereği Adli Tıp Kurumu'nun 5 Nisan 2023 tarihli raporuyla tespit edilen kocama sebebiyle kaldırıldı.

21 Eylül 2012'de Balyoz davasında sonuç belli oldu. 1 numaralı sanık olarak gösterilen isim ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Darbeye eksik teşebbüsten dolayı cezası müebbetten 20 yıla düştü.

Kararın bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamayla tüm suçlardan beraat etmişti. 17 Haziran 2021 yılında Yargıtay 16. Ceza Dairesi, beraatin bozulmasına hükmetmişti.

Çetin Doğan ile birlikte 7 sanığın 2002 tarihinde ve daha öncelerde işledikleri "Türkiye Cumhuriyeti icra vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmeye teşebbüs" suçu sebebiyle 3 yıldan 12 yıla kadar cezası istenmişti. 24 Mart 2023'te Yargıtayın bozduğu Balyoz davasının yeniden yapılan yargılaması sonucunda Doğan'a 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 kişinin sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece eski orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak, Cevat Temel Özkaynak'ın kalan cezaları kaldırıldı.

Orgeneral Çetin Doğan, Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.