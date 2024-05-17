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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla affedilmişti... Çetin Doğan tahliye edildi

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 28 Şubat Davası sanıkları affedilmişti. Orgeneral Çetin Doğan, tutuklu bulunduğu Buca Kırıklar 1 No’lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat davasının bazı hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezalarını, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararının Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası, bu hükümlülerden eski general Çetin Doğan'ın İzmir 1 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki işlemleri tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla affedilmişti... Çetin Doğan tahliye edildi - 1. Resim

Tahliye edilerek cezaevinden çıkan Doğan'ı eşi Nilgün Doğan, akrabaları ve arkadaşları karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla affedilmişti... Çetin Doğan tahliye edildi - 2. Resim

Eşine ve dostlarına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirten Çetin Doğan, kendisini karşılayanlarla kucaklaşarak cezaevi önünden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla affedilmişti... Çetin Doğan tahliye edildi - 3. Resim

Doğan, 19 Ağustos 2021'de tutuklanmıştı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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