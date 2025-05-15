Takdir teşekkür hesaplama 2025! İlkokul, ortaokul ve lise belge nasıl alınır, kaç puanla?

2024-2025 eğitim yılının ikinci dönemi 20 Haziran’da sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri, takdir ve teşekkür belgesi almak için not ortalamalarını hesaplamaya başladı.

2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla tamamlanacak. Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) belirlediği şartlara göre takdir ve teşekkür belgesi almak için not ortalamalarını kontrol ediyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA 2025

Takdir ve teşekkür hesaplama, 2024-2025 eğitim yılının ikinci döneminin bitişine günler kala öğrencilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor.

MEB’in Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre ilkokul 4. sınıftan itibaren belge almaya başlayan öğreniciler, sınav notları ve davranış puanlarına göre değerlendiriliyor.

e-Okul sistemi üzerinden notlarını giren öğrenciler, ağırlıklı ortalamalarını hesaplayarak belge almaya hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenebilir.

Hesaplama işlemi, her dersin not ortalamasının haftalık ders saatiyle çarpılması ve toplamın ders saatlerine bölünmesiyle yapılıyor.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplama, öğrencilerin takdir veya teşekkür belgesi alıp alamayacağını belirliyor. Her ders için 1., 2. ve varsa 3. yazılı sınav puanları toplanarak sınav sayısına bölünüyor. Bu, dersin dönem notunu veriyor.

Bu işlem tüm dersler için yapıldıktan sonra ders notları haftalık ders saatleriyle çarpılarak katkı puanları hesaplanıyor. Toplam katkı puanı, toplam ders saatine bölünerek ağırlıklı ortalama bulunuyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR KAÇ PUANLA ALINIR?

İlkokul 4. sınıf, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında takdir ve teşekkür belgesi almak için MEB’in belirlediği net kriterler bulunuyor.

Türkçe dersinden en az 55.00, diğer derslerden en az 45.00 puan alınmalı. Ağırlıklı dönem ortalaması 70.00-84.99 arasında olanlar teşekkür, 85.00 ve üzeri olanlar takdir belgesi alıyor.

Zayıf dersi olan öğrenciler, not ortalaması ne olursa olsun belge alamıyor. Onur belgesi, akademik başarının ötesinde ulusal/uluslararası yarışmalarda ilk beş dereceye giren veya sosyal, kültürel, sanatsal etkinliklerde üstün başarı gösteren öğrencilere veriliyor.

LİSEDE BELGE KAÇ PUANLA ALINIR HESAPLAMA

Liselerde takdir ve teşekkür hesaplama, ilkokul ve ortaokula göre daha katı kriterlere sahip. MEB Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’ne göre tüm derslerden başarılı olan, ağırlıklı ortalaması 70.00-84.99 arasında olan öğrenciler teşekkür, 85.00 ve üzeri olanlar takdir belgesi alıyor.

Özürsüz devamsızlık 5 günü aşmamalı, davranış puanı 100 olmalı ve zayıf ders bulunmamalı.