Takdir-Teşekkür nasıl alınır? Öğrenciler bu hesaplamaya dikkat!

Karne gününe saatler kala öğrenciler ve veliler not ortalamalarını hesaplamaya başladı. Takdir ve teşekkür belgesi almak isteyen milyonlarca öğrenci, not ortalaması ve devamsızlık kriterlerini araştırıyor.

Karne heyecanının yaşandığı bu günlerde öğrenciler, takdir mi yoksa teşekkür mü alacağını merak ediyor. Ortaokul ve lise öğrencilerini yakından ilgilendiren belge kriterlerinde hem dönem sonu not ortalaması hem de devamsızlık süresi belirleyici oluyor.

TAKDİR TEŞEKKÜR NASIL ALINIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yönetmeliğine göre, ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile lise 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri, dönem sonunda aldıkları notların ortalamasına göre takdir veya teşekkür belgesi alabiliyor. Ancak bu belgeler için sadece not ortalaması yeterli olmuyor. Aynı zamanda öğrencilerin disiplin cezası almamış olması ve belirli bir devamsızlık sınırını aşmaması gerekiyor.

Takdir ve teşekkür belgesi için gerekli not ortalamaları şu şekilde:

70,00 – 84,99 arası ortalama: Teşekkür Belgesi

85,00 ve üzeri ortalama: Takdir Belgesi

DEVAMSIZLIK YAPANLAR BELGE ALABİLİR Mİ?

Devamsızlığı olan öğrenciler belge alma durumunu araştırıyor. Takdir veya teşekkür alabilmek için öğrencilerin derslere düzenli katılım sağlaması gerekiyor. MEB yönetmeliğine göre, özürsüz 10 günü aşan devamsızlık, belge alınmasını engelleyebilir. Bu nedenle, not ortalaması yeterli olsa da, devamsızlık süresi öğrencinin belge almasını zorlaştırabilir.

TEŞEKKÜR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Teşekkür belgesi, dönem sonu not ortalaması 70,00 ile 84,99 arasında olan ve herhangi bir disiplin cezası bulunmayan öğrencilere verilir. Bu belge, öğrencinin derslerine olan ilgisini ve genel başarı seviyesini gösteren bir ödül niteliğindedir.

TAKDİR BELGESİ KİMLERE VERİLİR?

Takdir belgesi, teşekkür belgesine göre daha yüksek başarıyı temsil eder. Dönem sonu ortalaması en az 85,00 olan öğrenciler, yine disiplin cezası almamış olmak şartıyla takdir belgesi almaya hak kazanır. Bu belge genellikle akademik başarının zirvesi olarak değerlendirilir. Ayrıca 4 yıl boyunca kesintisiz olarak takdir belgesi alan öğrencilere, okul yönetimi tarafından Üstün Başarı Belgesi de verilebiliyor