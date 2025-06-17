Taktik nükleer silahlar nedir, kaç çeşit var?

Taktik nükleer silahlar, savaş alanlarında sınırlı hedeflere karşı kullanılan düşük güçlü nükleer cihazlardır. Rusya ve ABD gibi güçlerin elindeki bu silahlar, İsrail-İran arasındaki çatışmalarda gündem olmaya devam ediyor.

Taktik nükleer silahlar (TNW), stratejik nükleer silahların aksine, savaş alanında belirli askeri hedeflere karşı kullanılmak üzere tasarlanmış, daha düşük patlayıcı güce sahip nükleer silahlardır.

TAKTİK NÜKLEER SİLAH NEDİR?

Taktik nükleer silahlar, savaş alanında belirli askeri hedeflere karşı kullanılan, düşük patlayıcı güce sahip nükleer cihazlardır. Güdümsüz bombalar, kısa menzilli füzeler ve top mermileri gibi çeşitleri içerir.

TAKTİK NÜKLEER SİLAH KAÇ ÇEŞİT VAR?

Taktik nükleer silahlar, savaş alanında kullanılmak üzere geliştirilen ve genellikle düşük patlayıcı güce sahip nükleer cihazlardır. Bu silahlar arasında güdümsüz bombalar (örneğin B61 nükleer bomba), kısa menzilli füzeler (Shaurya gibi), top mermileri (W33), kara mayınları, torpidolar ve nükleer savaş başlıklarıyla donatılmış karadan havaya (SAM) veya havadan havaya füzeler yer alır.

Patlayıcı güçleri genellikle 0.1 kilotondan 50 kilotona kadar değişir. Hiroşima’ya atılan bombanın (15 kiloton) gücüne kıyasla daha küçük, ancak hala yıkıcıdır.

Bu silahların bazıları, özel görevler için tasarlanmış özelliklere sahiptir. Değişken verimli savaş başlıkları (variable yield) farklı durumlarda patlama gücünü ayarlayabilir veya nötron bombaları (enhanced radiation weapons) radyasyon etkisini artırırken patlama etkisini azaltır.

Bu silahlar, Soğuk Savaş döneminde NATO ve Varşova Paktı arasındaki gerilimlerde yoğun bir şekilde stoklanmış ancak 1990’lardan itibaren azaltılmıştır.

TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR NASIL KULLANILIR?

Kısa menzilli sistemleri nedeniyle (500 km'den az mesafeli füzeler veya topçu sistemleri gibi) genellikle yakın bölgelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Şu ana kadar herhangi bir savaşta kullanılmadı. Ancak uzmanlar bu tür silahların kullanımının çatışmayı stratejik nükleer savaşa tırmandırma riski taşıdığını belirterek sakıncalı buluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşında gündeme gelmişti.

TAKTİK NÜKLEER SİLAHLAR HANGİ ÜLKELERDE VAR?

Taktik nükleer silahlar, özellikle Rusya ve ABD’nin cephaneliklerinde önemli bir yer tuttuğu biliniyor. Rusya’nın yaklaşık 1.000-2.000 taktik nükleer savaş başlığına sahip olduğu tahmin edilirken ABD’nin yaklaşık 230 adet B61 nükleer bombası bulunduğu biliniyor. Bunların 100’ü İtalya, Almanya, Türkiye, Belçika ve Hollanda’daki NATO üslerinde konuşlandırıldı.

Pakistan, Hindistan, Çin, İsrail ve Kuzey Kore de taktik nükleer silahlara sahip olduğu bilinen veya şüphelenilen ülkeler arasında yer alıyor.