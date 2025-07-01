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Tammy Abraham ne zaman İstanbul'a gelecek? Uçak takip kodu araştırılıyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tammy Abraham ne zaman İstanbul&#039;a gelecek? Uçak takip kodu araştırılıyor
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Beşiktaş, Roma'nın İngiliz golcüsü Tammy Abraham'ın transferi için görüşmelere başladığını duyurdu. 27 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş JK hesabından paylaştığı videosunda verdiği mesajla İstanbul'a geldiğini duyurdu.

Süper Lig'in köklü kulüplerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için dünyaca ünlü forvet Tammy Abraham'ı transfer etmeye hazırlanıyor. Tammy Abraham ne zaman İstanbul'a gelecek, uçak takip kodu ne araştırılıyor. 

TAMMY ABRAHAM NE ZAMAN İSTANBUL'A GELECEK?

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için resmi adımları attı. Oyuncunun 1 Temmuz Salı günü saat 18.00'de Atatürk Havalimanı'nda olması bekleniyor. Siyah-beyazlı kulüp, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda Abraham'ın uçakta taraftara, "havalimanında görüşmek üzere" dediği görüldü. 

Tammy Abraham ne zaman İstanbul'a gelecek? Uçak takip kodu araştırılıyor - 1. Resim

Abraham'ın transferi taraftarı heyecanlandırırken Beşiktaş, KAP yaptığı bildirimde Roma ve oyuncu ile görüşmelerin başladığını resmi olarak duyurdu. Sağlık kontrollerinin ardından sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. 

Tammy Abraham ne zaman İstanbul'a gelecek? Uçak takip kodu araştırılıyor - 2. Resim

TAMMY İBRAHİM UÇAK TAKİP KODU

Uçak takip kodu ile ilgili henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı. Uçaktan paylaştığı videoda Türkiye'ye doğru geldiği görülen Tammy Abraham taraftara "Merhaba Kara Kartallar, sizin için geliyorum. Havalimanında görüşmek üzere" sözleriyle seslendi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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