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Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul&#039;a geliyor
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Roma’dan Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı. İngiliz yıldız salı günü İstanbul’a geliyor, 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini  tamamladı.

Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor - 1. Resim

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tammy Abraham salı günü İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 2029 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor - 2. Resim

Haberde, Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı, Roma'ya ise 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi. 

Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor - 3. Resim

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.  

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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