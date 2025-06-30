Tüm belgeler hazır! Tammy Abraham, Kartal için İstanbul'a geliyor

Beşiktaş, Roma’dan Tammy Abraham’ı kadrosuna kattı. İngiliz yıldız salı günü İstanbul’a geliyor, 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Tammy Abraham transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, Roma ile yapılan görüşmelerin ardından 27 yaşındaki İngiliz forvetin transferini tamamladı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Tammy Abraham salı günü İstanbul'a gelecek ve Beşiktaş ile 2029 yılına kadar geçerli 4 yıllık sözleşmeye imza atacak.

Haberde, Abraham'ın Beşiktaş'tan yıllık 5 milyon euro maaş alacağı, Roma'ya ise 15-20 milyon Euro arası bir bonservis bedeli ödeneceği ifade edildi.

27 yaşındaki İngiliz golcü, geçen sezon Roma'dan Milan'a kiralanmıştı. Abraham, Milan'da 44 maçta sahaya çıktı ve 10 gol, 7 asistlik performans ortaya koydu.