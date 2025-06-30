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Beşiktaş, Derek Needham ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Beşiktaş, Derek Needham ile yollarını ayırdı! Resmi açıklama geldi
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, ABD’li oyun kurucu Derek Needham ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüp, deneyimli isme teşekkür etti.

BeşiktaşFibabanka Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Needham ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezon boyunca siyah-beyazlı ekipte forma giyen 34 yaşındaki oyun kurucuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Needham'a verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Derek Needham’a teşekkürlerimizle…

2023-2024 sezonunda kadromuza katılan ve forma giydiği süre boyunca kulübümüze önemli katkılarda bulunmuş Derek Needham ile yollarımız ayrılmıştır.

Derek Needham’a vermiş olduğu tüm emekler için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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