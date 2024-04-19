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Tapu daireleri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü kapalıdır

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tapu daireleri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü kapalıdır

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tapu işlemlerini Cumartesi ve Pazar gününe bırakanlar hafta sonu tapu dairelerinin açık mı kapalı mı olduğunu merak ediyor. Tapu daireleri kamu kurumları olduğu için tatil günleri de diğer kamu kurumlar ile aynıdır. Peki, tapu daireleri Cumartesi açık mı? İşte tapu daireleri çalışma günleri ve saatleri!

Tapu daireleri Cumartesi günü açık mı? Hafta sonu tapu dairelerinde işleri olanlar Cumartesi ve Pazar günleri tapu dairelerinin açık olup olmadığını araştırıyor. İşte tapu daireleri çalışma saatleri...

TAPU DAİRELERİ CUMARTESİ AÇIK MI?

Tapu daireleri Cumartesi ve Pazar günü kapalıdır. Tapu daireleri kamu kurumları olduğu için çalışma günleri de diğer kamu kurumlarında olduğu gibi sadece hafta içidir.

Tapu daireleri özel bir durum olmadığı sürece Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri açıktır. Hafta içi sabah 08.00 ile 17.00 arası çalışmaktadır.

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri tapu daireleri kapalıdır.

TAPU DAİRELERİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Pazartesi 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri,

Salı 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri,

Çarşamba 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri,

Perşembe 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri,

Cuma 08:00-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri tapu daireleri açıktır.

Cumartesi ve Pazar günleri ise tapu daireleri kapalıdır.

Tapu daireleri hafta sonu Cumartesi ve Pazar günü kapalıdır - 1. Resim

Tapu dairelerinin çalışma saatleri ile ilgili kesin bilgileri ilgili tapu dairesi ile iletişime geçerek öğrenmenizi tavsiye ederiz.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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