TBMM tatile girdi mi, Meclis ne zaman kapanıyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 17 Temmuz 2025 16:06 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 16:06 - Güncelleme:

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 2025 yılı yaz tatili için geri sayıma başladı. Meclis'in tatile gireceği tarih, hem milletvekillerini hem de gündem takipçileri tarafından araştırılıyor. TBMM 2025 tatil takvimi belli oldu.

TBMM 2025 yaz tatili takvimi, yasama faaliyetlerini izleyen vatandaşlar ve milletvekilleri için büyük önem taşıyor. TBMM TATİLE GİRDİ Mİ? Türkiye Büyük Millet Meclisi 2025 yılı itibarıyla henüz tatile girmedi. Resmi Gazete'de yayımlanan kararan 25 Haziran 2025 tarihli karara göre, 1 Temmuz'da başlaması gereken tatil ertelendi. Anayasa'nın 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 5. maddelerine göre, 1 Temmuz 2025 Salı günü tatile girmesi gereken TBMM'nin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 25 Haziran'daki 101'inci Birleşimi'nde karar verildi. MECLİS NE ZAMAN KAPANIYOR? TBMM'nin 2025 yaz tatili, Anayasa ve İçtüzük gereği normalde 1 Temmuz’da başlayacaktı. Ancak 25 Haziran 2025 Genel Kurulu'nda alınan kararla ertelendi. Kritik yasa teklifleri, zam görüşmeler, enerji yasaları ve gündem maddeleri tatilin ertelenmesine neden oldu. AK Parti Meclis Grubu’nun hazırladığı taslak takvime göre TBMM Genel Kurulu hafta sonları da dahil 24 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecek. TBMM NE ZAMAN AÇILACAK? TBMM, Anayasa'nın 93. maddesi gereği yaz tatilinin ardından her yıl 1 Ekim'de yeni yasama yılına başlıyor. 2025 yılında da 1 Ekim 2025 Çarşamba günü açılması planlanıyor. İlgili Haber Meclis’e tatil yok çalışmaya devam! Milletvekilleri fazla mesai yapacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan