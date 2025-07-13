Meclis’e tatil yok çalışmaya devam! Milletvekilleri fazla mesai yapacak

TBMM Genel Kurulu hafta sonları da dâhil 24 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecek. Enerji ve sağlık alanlarındaki bazı düzenlemeler ile vergide adalet ve etkinliğin artırılmasını amaçlayan ekonomi paketi ele alınacak.

ESMA ALTIN ANKARA - 1 Temmuz’da tatile girmesi gerekirken, çalışmalarına devam etme kararı alan TBMM, gündemindeki konuları tamamlamak için fazla mesai yapacak. AK Parti Meclis Grubu’nun hazırladığı taslak takvime göre, TBMM Genel Kurulu hafta sonları da dâhil 24 Temmuz’a kadar çalışmalarını sürdürecek. Muhalefetin en fazla tepki gösterdiği kamuoyunda süper izin düzenlemesi olarak bilinen ve zeytinliklerin maden sahalarına açılmasını öngören enerji alanında bazı düzenlemeleri içeren teklifin görüşmelerinin gergin geçmesi bekleniyor. Geçtiğimiz hafta genel kurul gündemine gelen teklifin, bu hafta kanunlaşması öngörülüyor. Ardından kayıt dışılıkla mücadele, vergi adaletinin güçlendirilmesi, indirim ve istisnaların sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren ekonomik paketinin görüşmelerine geçilecek.

TATİLDEN ÖNCE KANUNLAŞACAK

Sağlık alanında bazı düzenlemeler içeren teklif de Meclis tatile girmeden genel kurulda ele alınacak. Teklifte, ilaçta stokçuluk ve fırsatçılığın önüne geçilmesi, özel tıbbi ilaçlara e-takip sistemi getirilmesi, özel hastanelere reklam sınırlandırılması, e-Devlet üzerinden organ bağışı yapılabilmesi, tıbbi cihaz sahteciliğine karşı yeni yaptırımlar getirilmesi, bu doğrultuda 10 milyon liraya kadar para cezası uygulanması, özel sağlık kuruluşlarındaki hekimlere en fazla iki sağlık kurum ve kuruluşunda çalışabilme şartı getirilmesi, aile sağlığı merkezlerinde uzman hekim sayısının artırılması, kenevirin tıbbi amaçlı kullanılması gibi bazı düzenlemeler yer alıyor. Genel kurul takvimine göre dört adet uluslararası sözleşmenin de görüşülmesi planlanıyor.

Bu arada “Terörsüz Türkiye” sürecinin en önemli aşamalarından birisi olan Meclis’te kurulacak bütün partilerin temsil edileceği bir komisyon için önümüzdeki hafta harekete geçiliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilere yazı yazarak komisyona üye isteyecek.