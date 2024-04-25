TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakması bekleniyor

Gözler saat 14.00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin tek bir tahmini var

Gözler saat 14.00'te! Merkez Bankası'nın faiz kararı için ekonomistlerin tek bir tahmini var

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, Başkan Fatih Karahan başkanlığında 25 Nisan Perşembe toplanacak. TCMB bugün nisan ayı faiz kararını duyuracak. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? TCMB ne karar verecek? İşte detaylar...

Geçen ay gerçekleştirilen TCMB PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50'ye yükseltilmişti. Gözler ise nisan ayı faiz kararına çevrildi. Uzmanlar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi sabit bırakacağını tahmin etti. Peki, TCMB faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta? TCMB faiz artıracak mı?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLACAK?

Geçtiğimiz ay sürpriz bir faiz artırımı yapan Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak.

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün toplanacak ve yılın 4. TCMB faiz toplantısı nisan ayı faiz kararı 14.00'te açıklanacak.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 50 seviyesine çıktı.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Yıl sonu politika faizi beklentileri medyanı ise yüzde 45 oldu.

TCMB BEKLENTİ ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde, 12 ay sonrası için de yüzde 36,96'dan yüzde 38,18'e çıktı.

Bugün açıklanacak faiz kararının ardından, karar metnindeki mesajlar ise piyasalar açısından büyük önem taşırken gelecek dönemin para politikasına da ışık tutacak.