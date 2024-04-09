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Tekirdağ Çerkezköy Çorlu ve Ergene'de bayram namazı 07.09 saatinde kılınacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tekirdağ Çerkezköy Çorlu ve Ergene&#039;de bayram namazı 07.09 saatinde kılınacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tekirdağ Çerkezköy bayram namazı saati ne zaman? Çorlu bayram namazı kaçta? Ergene bayram namazı vakti ne zaman? sorularına cevap arayan vatandaşlar namaz vakitlerini araştırıyor. İşte Tekirdağ ilçelerinde bayram namazı saatleri...

Tekirdağ'ın Çerkezköy, Çorlu ve Ergene ilçelerindeki halk bayram namazı için heyecanla hazırlıklara başladılar. Camiler özel olarak temizleniyor, halılar seriliyor ve bayramın coşkusunu yaşamak için gerekli olan her şey titizlikle düzenleniyor.

Tekirdağ Çerkezköy Çorlu ve Ergene'de bayram namazı 07.09 saatinde kılınacak - 1. Resim

TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ÇORLU VE ERGENE BAYRAM NAMAZI SAATİ KAÇTA? 

Tekirdağ'ın üç önemli ilçesi olan Çerkezköy, Çorlu ve Ergene'de yaşayan vatandaşlar Ramazan bayramının heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Bu yılın bayram namazı vakti ilçeler arasında farklılık gösteriyor. Fakat Tekirdağ'ın bu üç ilçesinde bayram namazı 07.09 saatinde kılınacak.

TEKİRDAĞ BAYRAM NAMAZI SAATİ 

Tekirdağ'ın ilçelerinde bayram namazı saatinin açıklanması ilçe sakinlerini bayram sabahına hazırladı. Çerkezköy, Çorlu, Ergene ilçelerindeki tüm vatandaşlar bayram sabahı erken saatlerde camilere akın ederek birlikte ibadet etmenin mutluluğunu yaşayacaklar. 

Türkiye Gazetesi takvimine göre bayram namazı Tekirdağ ilinde 07.20 saatinde kılınacak.

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Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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