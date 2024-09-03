TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları finali 5-8 Eylül’de Antalya ANFAŞ Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek

2024 TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, teknoloji meraklılarını Antalya’da ağırlayacak. Teknoloji yarışmalarının final heyecanı için 5-8 Eylül tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde tüm ziyaretçiler bekleniyor.

Bu yılki TEKNOFEST yarışmalarına Türkiye’nin dört bir yanından binlerce takım başvurdu.

774 bin 296 takım ve 1 milyon 569 bin 944 yarışmacı arasından seçilen 1270 takım ve 6 bin 514 finalist, Antalya’daki büyük finalde yarışmaya hak kazandı.

Yarışmacılar, toplamda 50 ana kategori ve 128 alt kategoride teknoloji çözümleri sunarak büyük ödüller için mücadele edecek.

TEKNOFEST 2024 teknolojinin sınırlarını zorlayacak projeler ve kreatif çözümlerle dolu bir etkinlik olarak merakla bekleniyor.

2024 TEKNOFEST ANTALYA NEREDE?

2024 TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları, Antalya’nın önde gelen fuar alanlarından biri olan ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Antalya’nın Aksu ilçesinde bulunan ANFAŞ Fuar Merkezi, modern yapısı ve geniş alanlarıyla yarışmalara ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST ANTALYA NE ZAMAN?

TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları 5 Eylül’de başlayacak ve 8 Eylül’de sona erecek.

Yarışmaların finali, dört gün sürecek ve katılımcılar bu süre zarfında çeşitli teknoloji alanlarında projelerini sergileme ve değerlendirme fırsatı bulacak.

Yarışmalar boyunca yapay zeka, haberleşme, biyoteknoloji ve tarım gibi birçok alanda geleceğin teknolojik çözümleri ortaya konulacak.

ANFAŞ NEREDE?

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya’nın Aksu ilçesinde, Soğucaksu Mahallesi 25001 Sokak No: 1/4 adresinde yer alıyor.

Şehir merkezine kolay ulaşımı ve geniş otopark alanlarına sahip olan ANFAŞ Fuar Merkezi TEKNOFEST 2024 Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'na ev sahipliği yapacak.

TEKNOFEST 2024 NEREDE?

TEKNOFEST 2024 etkinlikleri 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da gerçekleştirilecek.

Şakirpaşa Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST 2024 katılımcılara teknoloji ve inovasyon dünyasında yepyeni ufuklar açacak.

Adana’da gerçekleşecek olan TEKNOFEST, teknoloji meraklılarını ve mühendislik öğrencilerini bir araya getirerek büyük bir buluşma organizasyon vaat ediyor.