TEKNOFEST Akdeniz Teknoloji Yarışmaları için online ziyaretçi kayıtları başladı!

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, 7.yılında teknoloji tutkunlarını Antalya’da bir araya getiriyor. 5-8 Eylül tarihleri arasında Antalya ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları için hazırlıklar tam gaz devam ediyor.

Heyecan ve enerji dolu 4 gün boyunca gerçekleşecek olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarını yakından takip etmek isteyenler online kayıt yaparak alana hızlı giriş yapabiliyor. Hızlı giriş için ziyaretçilerin www.teknofest.org web sitesi üzerinden yapılacak kayıt işlemlerinde kişisel bilgilerini eksiksiz olarak doldurması ve bilet oluşturması gerekiyor.

Girişlerin tamamen ücretsiz olduğu etkinlikte, 7 yaş altındaki ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmuyor. 7 yaş altı ziyaretçiler ebeveyn refakati eşliğinde alana giriş yapabilecek. TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları 5-8 Eylül tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

TEKNOFEST 2024 kapsamında 790 bin takımın ve 1 milyon 650 bin yarışmacının başvuruda bulunduğu teknoloji yarışmaları bu yıl 50 ana kategori, 128 alt kategoride düzenleniyor. Milyonlarca teknoloji tutkunu gencin yarıştığı TEKNOFEST Teknoloji Yarışmalarında yarışmacılara 30 milyon TL’nin üzerinde maddi ödül ve 55 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteği de sağlanıyor.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları arasındaki 25 yarışmanın finallerine turizmin başkenti Antalya ev sahipliği yapıyor. Yapay zekâdan haberleşmeye, biyoteknolojiden tarım teknolojilerine kadar çeşitli alanlarda hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak isteyen gençler projeleri ile kıyasıya yarışıyor. Türkiye’nin en büyük teknoloji firmaları tarafından düzenlenen eğitim ve paneller dört gün boyunca Antalya’da gençleri bekliyor.

TEKNOFEST 2024 ADANA NE ZAMAN?

TEKNOFEST 2024 heyecanı Antalya’nın ardından 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi ile devam edecek.