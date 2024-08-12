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Haberler > Teknoloji > Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi!

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:

Teknoloji Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'nın gerçekleştirildiği TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi'ni ziyaret ederek, araçların garajlarını gezdi ve yarışmacılardan bilgi aldı. Kacır, daha sonra piste geçerek yarışmaya katılan 10 araca tek tek start verdi.

Kacır, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde TEKNOFEST rüzgarının esmeye başladığını belirtti. Dünyanın en büyük festivali olan TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 2018'den bu yana düzenlendiğini hatırlatan Kacır, her yıl yüzbinlerce gencin katılımıyla benzersiz bir etkinlik gerçekleştirdiklerini ifade etti. Kacır, "Bu yıl da TEKNOFEST'te yeni rekorlara imza attık. 49 yarışmamıza, 81 şehirden ve 96 ülkeden 790 bin takımda 1 milyon 650 bin genç başvurdu. Yarışmacı takımlara 30 milyon liradan fazla ödül ve 50 milyon liradan fazla teknik destek sunuyoruz," dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi! - 1. Resim

ELEKTROMOBİL VE HİDROMOBİL TEKNOLOJİLERİ

Kacır, startını verdikleri elektromobil ve hidromobil yarışmalarının, özellikle mobilite teknolojilerindeki yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve bunları pratikte tecrübe eden insan kaynağı yetiştirmek için önemli olduğunu vurguladı. Bu yarışmaların Türkiye'nin milli teknoloji hamlesini yükseltecek teknolojik girişimciler yetiştirilmesinde büyük rol oynadığını belirten Kacır, bu yılki yarışmalara 600'den fazla takımın katıldığını ve 73'ünün finallere yükseldiğini söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi! - 2. Resim

GELECEĞE YÖNELİK YATIRIMLAR

Bu yıl Teknofest yarışmalarının Bilişim Vadisi'nde Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması'yla başladığını hatırlatan Kacır, yapay zeka temelli bu yarışmanın "Türkçe Büyük Dil Modeli" projesi için önemli kazanımlar sağladığını ifade etti. Kacır, Türkiye'nin 11 şehrinde düzenlenecek yarışmaların Türkiye'nin geleceğine önemli katkılar sunacağını belirterek, "TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim tarihlerinde bu rüzgarın zirveye taşındığı sahne olacak," dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Teknofest Elektrikli Araç Yarışları'na start verdi! - 3. Resim

Kacır, Türkiye'nin otomotiv sektöründe iddialı ve öncü bir ülke olduğunu vurgulayarak, yeni nesil araç teknolojileri konusunda Türkiye'nin Avrupa'da lider ülke olmayı hedeflediğini söyledi. Togg'un bu alanda atılan en önemli adımlardan biri olduğunu belirten Kacır, dünya çapında öncü markaların Türkiye'yi yatırım için tercih ettiğini ve bu sürecin devam edeceğini ifade etti. Ziyaret sırasında Kacır'a TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da eşlik etti.

Düzenleyen:  - Teknoloji
Kaynak: Anadolu Ajansı
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