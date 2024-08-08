TEKNOFEST 2024’ün Yeni Yarışmalarından Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması Başvuruları Devam Ediyor

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması başvuruları 1 Eylül tarihine kadar devam ediyor.

Dünyada sadece elektrik üretiminde değil aynı zamanda; tıpta, sanayide, bilimsel araştırmalarda, ulaşımda, su kaynakları ile ilgili çalışmalarda, tarım ve gıda gibi birçok alanda da etkili bir şekilde kullanılan Nükleer enerjinin daha yaygın olarak ve artan oranlarda kullanımının gelecekte kaçınılmaz olması, ülkemizdeki nükleer politikaların oluşturulması, Ar-Ge yatırımlarının yapılması ve enerjide sürdürülebilirliğin sağlanmasında nükleer güç santrallerinin kritik bir önem taşıması sebebiyle, bu doğrultuda TEKNOFEST kapsamında “Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması” düzenleniyor.

MODÜLER REAKTÖR KAVRAMSAL TASARIMI

Yarışmanın temel kategorisi, "Modüler Reaktör Kavramsal Tasarımı" üzerine kuruldu. Küçük Modüler Reaktörler (SMR) ve Mikro Modüler Reaktörler (MMR), nükleer enerji üretiminde esneklik, güvenlik ve verimlilik sağlamaları nedeniyle geleceğin enerji teknolojileri arasında önemli bir yer tutuyor. Yarışmanın belirlenen temel kategorisinde, katılımcılardan bu reaktör türlerine yönelik yenilikçi tasarımlar ve çözümler geliştirmeleri bekleniyor.