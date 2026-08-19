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"TEKNOFEST Mavi Vatan 2026" takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

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Fotoğraf Başlığı TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

TEKNOFEST Mavi Vatan etkinlikleri için geri sayım sürüyor. Dört gün sürecek teknoloji şöleninde, Türk savunma sanayiinin en yeni sistemleri ve denizcilik teknolojileri ziyaretçilerle buluşacak. Peki, Teknofest ne zaman, nerede yapılacak? İşte "TEKNOFEST Mavi Vatan 2026" Takvimi'nin ayrıntıları...

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Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması kapsamında düzenlenecek TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 için artık saatler kaldı. 20-23 Ağustos tarihlerinde T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST Mavi Vatan, Türkiye’nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

MAVİ VATAN ETKİNLİĞİNİN AYRINTILARI

Denizcilik ve su altı teknolojilerine odaklanan etkinlikte; TEKNOFEST 2026 kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek.

Öte yandan TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında ziyaretçiler; TCG Savarona, TCG Anadolu, TCG 18 Mart Denizaltısı, TCG Murat Reis Denizaltısı gibi Türk donanmasının gözde gemilerinin yakından görülebileceği gezilere katılım sağlayabilecek. Türk Donanması sergisi, SAT, SAS ve deniz havacılık birimleri gösterileri, denizcilik kültürü etkinlikleri ve savunma sanayine dair birçok etkinliğin yer alacağı festival ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatacak.

7 yaş altı çocuklar için kayıt şartı bulunmuyor. Etkinlik alanına ziyaretçi giriş ve çıkışları ise 09.00-18.00 saatleri arasında yapılabilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?
Başlık ResmiTEKNOFEST Mavi Vatan 2026 takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

HAVA ARAÇLARI VE SAVUNMA SİSTEMLERİ SERGİLENECEK

Etkinlikte sergilenecek ürünler deniz platformlarıyla sınırlı kalmayacak. Hava araçları bölümünde Bayraktar TB2 ve Bayraktar TB3'ün yanı sıra SH-70 Seahawk helikopteri ve AH-1W platformu bulunuyor. Bayraktar TB3, ASELBUOY ve ASELBUOY POD ile birlikte sergilenecek.

Sergi alanında ise farklı savunma sanayisi ürünleri ve sistemleri ziyaretçilerle buluşacak.

Bu bölümde Pirana, BARKAN 2, LEVENT, TUFAN, BAHA ve BULUT'un yanı sıra Denizaltı Modüler Zırhlı Kontrol Botu sergilenecek

SAT VE SAS TİMLERİNDEN GÖSTERİ

Etkinliğin gösteri programında Türk Deniz Kuvvetlerinin özel birlikleri de yer alacak.

4 gün boyunca SAT ve SAS gösterileri düzenlenecek. Programda ayrıca Deniz Hava Komutanlığı ve İHA uçuş gösterileri de her gün yapılacak.

Festivalin hafta sonu programında deniz üzerindeki hareketlilik daha da artacak. 22 ve 23 Ağustos'ta Mavi Vatan Yelken Kortej Geçişi düzenlenecek.

Program kapsamında bando ve mehteran gösterileri, bilim şovları, "Sahne Senin" etkinlikleri ve NSosyal Nod Bilgi Yarışması da ziyaretçilerle buluşacak. 21 Ağustos'ta Da Vinci Robot Operasyonu Gösterimi gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Mavi Vatan 2026 takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?
Başlık ResmiTEKNOFEST Mavi Vatan 2026 takvimi ve ziyaret saatleri! Teknofest ne zaman, nerede yapılacak?

KÜLTÜREL PROGRAMLAR YAPILACAK

Mavi Vatan kapsamında denizcilik kültürüne yönelik çeşitli spor müsabakaları da yapılacak.

Festival programında Mavi Vatan Halat Çekme Yarışı, Mavi Vatan El İncesi Atma Yarışı ve yüzme yarışları yer alıyor. İlk iki gün Sprint Yüzme Yarışı düzenlenirken hafta sonunda Mavi Vatan Yüzme Yarışı gerçekleştirilecek.

22 ve 23 Ağustos'ta Mavi Vatan Dragon Kürek Yarışı yapılacak. Halat çekme ile el incesi atma yarışlarının finalleri ise festivalin son günü olan 23 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Festivalin kültürel programları kapsamında 22 Ağustos Cumartesi günü Mehteran Gösterisi, NSosyal Nod Bilgi Yarışması ve "Sahne Senin" etkinliğinin ardından Sefo konseri gerçekleştirilecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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