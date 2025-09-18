TEKNOFEST saat kaçta bitiyor? Ziyaret saatleri açıklandı

17-21 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşen festivalde SOLOTÜRK gösterileri, konserler, bilim atölyeleri ve yarışmalar ziyaretçilerle buluşuyor. Peki TEKNOFEST saat kaçta bitiyor, ziyaret saatleri nasıl?

TEKNOFEST SAAT KAÇTA BİTİYOR?

TEKNOFEST İstanbul 2025 kapsamında festival alanı 09.00'da açılıyor ve akşam 19.00'a kadar ziyaretçilere açık kalıyor. Festivalin yoğun programı nedeniyle gün boyu hareketlilik ve kalabalık sürüyor. Özellikle SOLOTÜRK uçuş gösterileri ve sahne etkinlikleri kapanış etkinliğine kadar devam ediyor. 21 Eylül Pazar günü TEKNOFEST sona erecek.

TEKNOFEST ZİYARET SAATLERİ VE GÜNLERİ

TEKNOFEST, 17 Eylül Çarşamba günü başladı ve 21 Eylül Pazar akşamına kadar ziyaretçilere açık olacak. Toplam beş gün boyunca, havacılık ve uzaydan savuna sanayine, yapay zekadan robotik teknolojilere kadar geniş bir yelpazede etkinlikler düzenlenecek.

Her gün sabah saatlerinde başlayan festival programında, öğleden sonra gerçekleştirilen hava gösterileri öne çıkıyor. SOLOTÜRK'ün yanı sıra çeşitli uçuş gösterileri, atölye çalışmaları ve birçok etkinlik düzenleniyor.

TEKNOFEST SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

17 Eylül Çarşamba: 11.15-11.50

18 Eylül Perşembe: 14.15-14.45

19 Eylül Cuma: 14.15-14.45

19 Eylül Cumartesi: 11.20-11.50