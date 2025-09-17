Teknofest SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş takvimi belli oldu
Teknofest İstanbul 2025 programında yer alan SOLOTÜRK gösteri uçuşları, tarih ve saat bilgileri netleşti. Festivalin gökyüzündeki en etkileyici anlarından biri olacak gösteri uçuşları takvimi açıklanırken SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları başta olmak üzere Akıncı ve Hürkuş gibi birçok hava aracı izlenebilecek.
Görsel şovuyla dikkat çeken SOLOTÜRK, Teknofest İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor. 17-20 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı semalarında gerçekleşecek uçuşların saatleri gün gün duyuruldu.
TEKNOFEST SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST İstanbul 2025 gösteri uçuşları 17 Eylül Çarşamba’dan itibaren düzenleniyor. İlk gösteri 17 Eylül Çarşamba günü saat 11.15-11.50 arasında yapılacak.
Devam eden günlerde ise uçuş takvimi şu şekilde:
18 Eylül Perşembe: 14.15-14.45
19 Eylül Cuma: 14.15-14.45
20 Eylül Cumartesi: 11.20-11.50
TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİ TAKVİMİ
SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşları festivalin ilk dört gününde, sabah ve öğleden sonra zaman dilimlerine yayılmış şekilde programlandı. Buna ek olarak Türk Yıldızları, Hürkuş, Bayraktar TB3, Akıncı, T-129 Atak Helikopteri, Aksungur-Anka ve Çelik Kanatlar gibi birçok hava aracının gösteri uçuşları yapılacak.
İşte gün gün TEKNOFEST uçuş gösterileri takvimi:
17 Eylül Çarşamba - Gösteri Uçuşları
10.20-10.45 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
10.50-11.00 Hürkuş Gösteri Uçuşu
11.00-11.10 Aksungur – Anka Gösteri Uçuşu
11.15-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
14.00-14.10 T70 Gösteri Uçuşu
14.10-14.55 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu
15.45-16.00 S-70 Gösteri Uçuşu
16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
16.10-16.40 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
16.15-16.45 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
16.50-17.00 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
17.05-17.20 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
18 Eylül Perşembe - Gösteri Uçuşları
11.00-11.10 Aksungur – Anka Gösteri Uçuşu
11.10-11.30 Paramotor – Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
11.35-11.45 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
11.50-12.00 T70 Gösteri Uçuşu
12.05-12.15 Hürkuş Gösteri Uçuşu
14.15-14.45 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
15.45-16.15 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
15.50-16.00 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
15.55-16.20 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
16.30-16.45 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu
16.50-17.10 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
19 Eylül Cuma - Gösteri Uçuşları
11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
11.20-11.40 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
11.45-12.15 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
11.50-12.20 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
11.55-12.25 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
14.00-14.10 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
14.15-14.45 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
14.50-15.00 T70 Gösteri Uçuşu
15.45-16.10 Asena - Akıncı Pasaj Geçişi
16.10-16.20 Hürkuş Gösteri Uçuşu
16.20-16.30 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
16.30-16.45 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu
16.45-17.05 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
20 Eylül Cumartesi Gösteri Uçuşları
11.20-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu
11.55-12.15 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu
12.15-12.25 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu
14.00-14.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu
14.15-14.25 T70 Gösteri Uçuşu
14.30-14.50 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu
15.45-15.55 Hürkuş Gösteri Uçuşu
16.00-16.30 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu
16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu
16.10-16.40 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu
16.45-17.00 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu
SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞLARI HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞECEK?
SOLOTÜRK gösteri uçuşları, 17–20 Eylül 2025 tarihleri arasında festivalin ilk dört gününde gerçekleşecek. Her gün belirli saat aralıklarında izleyicilerle buluşacak.