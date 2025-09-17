Teknofest SOLOTÜRK gösteri uçuşu ne zaman, saat kaçta? Uçuş takvimi belli oldu

Görsel şovuyla dikkat çeken SOLOTÜRK, Teknofest İstanbul'da izleyicilerle buluşuyor. 17-20 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı semalarında gerçekleşecek uçuşların saatleri gün gün duyuruldu.

TEKNOFEST SOLOTÜRK GÖSTERİ UÇUŞU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

SOLOTÜRK’ün TEKNOFEST İstanbul 2025 gösteri uçuşları 17 Eylül Çarşamba’dan itibaren düzenleniyor. İlk gösteri 17 Eylül Çarşamba günü saat 11.15-11.50 arasında yapılacak.

Devam eden günlerde ise uçuş takvimi şu şekilde:

18 Eylül Perşembe: 14.15-14.45

19 Eylül Cuma: 14.15-14.45

20 Eylül Cumartesi: 11.20-11.50

TEKNOFEST UÇUŞ GÖSTERİLERİ TAKVİMİ

SOLOTÜRK’ün gösteri uçuşları festivalin ilk dört gününde, sabah ve öğleden sonra zaman dilimlerine yayılmış şekilde programlandı. Buna ek olarak Türk Yıldızları, Hürkuş, Bayraktar TB3, Akıncı, T-129 Atak Helikopteri, Aksungur-Anka ve Çelik Kanatlar gibi birçok hava aracının gösteri uçuşları yapılacak.

İşte gün gün TEKNOFEST uçuş gösterileri takvimi:

17 Eylül Çarşamba - Gösteri Uçuşları

10.20-10.45 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu

10.50-11.00 Hürkuş Gösteri Uçuşu

11.00-11.10 Aksungur – Anka Gösteri Uçuşu

11.15-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

14.00-14.10 T70 Gösteri Uçuşu

14.10-14.55 Türk Yıldızları Gösteri Uçuşu

15.45-16.00 S-70 Gösteri Uçuşu

16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

16.10-16.40 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

16.15-16.45 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu

16.50-17.00 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

17.05-17.20 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

18 Eylül Perşembe - Gösteri Uçuşları

11.00-11.10 Aksungur – Anka Gösteri Uçuşu

11.10-11.30 Paramotor – Yelken Kanat Gösteri Uçuşu

11.35-11.45 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

11.50-12.00 T70 Gösteri Uçuşu

12.05-12.15 Hürkuş Gösteri Uçuşu

14.15-14.45 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

15.45-16.15 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

15.50-16.00 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

15.55-16.20 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu

16.30-16.45 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu

16.50-17.10 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

19 Eylül Cuma - Gösteri Uçuşları

11.00-11.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu

11.20-11.40 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu

11.45-12.15 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

11.50-12.20 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

11.55-12.25 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu

14.00-14.10 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

14.15-14.45 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

14.50-15.00 T70 Gösteri Uçuşu

15.45-16.10 Asena - Akıncı Pasaj Geçişi

16.10-16.20 Hürkuş Gösteri Uçuşu

16.20-16.30 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

16.30-16.45 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu

16.45-17.05 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

20 Eylül Cumartesi Gösteri Uçuşları

11.20-11.50 SOLOTÜRK Gösteri Uçuşu

11.55-12.15 Paramotor - Yelken Kanat Gösteri Uçuşu

12.15-12.25 T-129 Atak Helikopteri Gösteri Uçuşu

14.00-14.10 Aksungur - Anka Gösteri Uçuşu

14.15-14.25 T70 Gösteri Uçuşu

14.30-14.50 Çelik Kanatlar Gösteri Uçuşu

15.45-15.55 Hürkuş Gösteri Uçuşu

16.00-16.30 Bayraktar Akıncı Gösteri Uçuşu

16.05-16.35 Bayraktar TB3 Gösteri Uçuşu

16.10-16.40 Bayraktar TB2 Gösteri Uçuşu

16.45-17.00 Bel 429 Helikopter Gösteri Uçuşu

