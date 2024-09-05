TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ın serveti 1,2 milyar dolar

TEKNOFEST Antalya'da konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri büyük bir merak konusu haline geldi. TEKNOFEST ile beraber yeniden gündeme gelen Selçuk Bayraktar'ın serveti ve özel hayatı da oldukça merak ediliyor.

Antalya'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (Teknofest) bu yıl Akdeniz Teknoloji Yarışmaları’nın finaline ev sahipliği yapıyor.

Türkiye’nin en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan Teknofest, teknolojiye meraklı gençleri buluştururken aynı zamanda inovasyon ve girişimcilik ekosistemine önemli katkılar sunuyor.

Festival kapsamında konuşan BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Teknofest'in özellikle gençler için büyük bir ilham kaynağı olduğunu belirtti.

Bayraktar, festivalde yarışan takımların, zamanla uluslararası alanda rekabet eden girişimlere dönüştüğünü vurgulayarak, Antalya’daki fuar alanında bu girişimlerin projelerini sergilediklerini ifade etti.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar, Türkiye’nin savunma sanayii ve teknoloji alanında önemli isimlerinden biri olarak tanınıyor. 1979 yılında İstanbul’da doğan Bayraktar, eğitim hayatına Robert Koleji'nde başlamış, ardından İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde devam etmiştir.

Yurtdışında Pennsylvania Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) insansız hava araçları üzerine yüksek lisans yapmıştır. Akademik kariyerinin ardından Türkiye’ye dönerek BAYKAR’da görev almaya başlamış ve burada geliştirdiği insansız hava araçlarıyla büyük başarılar elde etmiştir.

Bayraktar, Türkiye’nin ilk milli SİHA’ları olan Bayraktar TB2 ve Akıncı TİHA’nın tasarımına liderlik etmiştir. Aynı zamanda, insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve TB3 projelerinin başındaki isimdir.

Savunma sanayiindeki çalışmalarıyla tanınan Bayraktar, Türkiye’nin teknolojik bağımsızlığına büyük katkılar sunan önemli bir mühendis ve iş insanıdır.

SELÇUK BAYRAKTAR KAÇ YAŞINDA?

Selçuk Bayraktar, 1979 yılında İstanbul’da doğmuştur. 45 yaşında olan Bayraktar, genç yaşına rağmen Türkiye’nin savunma sanayiine büyük katkılar sağlayan ve adını dünya çapında duyuran bir mühendis olarak dikkat çekmektedir.

Bayraktar’ın liderliğinde geliştirilen insansız hava araçları ve projeler, hem Türkiye’nin askeri gücünü hem de teknolojik yetkinliğini uluslararası arenada ön plana çıkarmıştır.

SELÇUK BAYRAKTAR SERVETİ NE KADAR?

BAYKAR’ın Yönetim Kurulu Başkanı olan Selçuk Bayraktar’ın serveti 1,2 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Bayraktar, sadece savunma sanayiindeki başarılarıyla değil, aynı zamanda girişimcilik ekosistemine yaptığı yatırımlarla da dikkat çekiyor.

2022 yılında gelir vergisi rekortmenleri listesinde birinci sırada yer alan Bayraktar, hem Türkiye'deki vergi sistemi içinde önemli bir yere sahip hem de teknoloji alanındaki başarılarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor.

SELÇUK BAYRAKTAR NE İŞ YAPIYOR?

Selçuk Bayraktar, BAYKAR’da Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri (CTO) olarak görev yapmaktadır. Türkiye’nin savunma sanayiinde devrim niteliğinde projelere imza atan Bayraktar, özellikle insansız hava araçları (SİHA ve TİHA) ve insansız savaş uçakları alanında yaptığı çalışmalarla tanınıyor.

Geliştirdiği Bayraktar TB2, Türkiye’nin yanı sıra pek çok ülkenin askeri envanterinde yer almakta ve bu araçlar, çatışma bölgelerinde etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bunun yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanlığını da yürüten Bayraktar, gençlerin teknolojiye olan ilgisini artırmak ve yerli teknoloji projelerine destek olmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlemektedir.

Bayraktar, Teknofest’in kurucularından biri olarak, Türkiye’nin teknoloji geleceğini şekillendiren önemli bir isimdir.