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Tel Aviv nerede? Savaş Türkiye'ye 5 saat uzaklıkta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tel Aviv nerede? Savaş Türkiye&#039;ye 5 saat uzaklıkta!
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İsrail-İran arasında artan gerilim, Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken İran, İsrail’e füze saldırısı başlattı. Fırlatılan füzelerden birinin Tel Aviv’e isabet etmesi Tel Aviv konumunu ve Türkiye’ye uzaklığını gündeme getirdi.

İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verilerek canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayınlandı. Yaşanan bu gelişme Tel Aviv nerede sorusunu gündeme getirdi.

DETAYLAR GELİYOR…

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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