İsrail Türkiye’ye saldırır mı? İran’a saldıran İsrail’in sıradaki hamlesi!

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırı, Orta Doğu’da tansiyonu yükseltirken, Türkiye’ye yönelik olası bir saldırı ihtimali tartışma konusu oldu. Türkiye’nin askeri gücü, NATO üyeliği ve stratejik konumu nedeniyle böyle bir senaryo ihtimalinin düşük olduğunu belirtilse de, İsrail’in sonraki hamlesine dair uluslararası basında dikkat çeken analizler yer alıyor.

İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdiği son saldırılar, Orta Doğu’yu alarma geçirirken, hem diplomatik hem de askeri olarak dikkat çeken Türkiye’ye olası bir saldırı ihtimali merak konusu oldu. Peki İsrail’in sıradaki hamlesi ne olacak?

İSRAİL TÜRKİYE’YE SALDIRIR MI?

Türkiye’nin askeri kapasitesi, jeopolitik önemi ve NATO’ya üyeliği, doğrudan bir saldırının gerçekleşme ihtimalini ciddi ölçüde azaltıyor. Türkiye’nin sahip olduğu hava savunma sistemleri, insansız hava araçları ve kara gücü, caydırıcı unsurlar arasında yer alıyor.

NATO üyesi olan Türkiye’ye yapılacak herhangi bir saldırının ittifakın 5. maddesini devreye sokabileceği biliniyor. Bu maddeye göre, bir üyeye yapılan saldırı tüm üyelere yapılmış sayılıyor. Dolayısıyla Türkiye’ye yönelik doğrudan bir saldırı, NATO ülkelerinin tepkisini çekebilir ve bu da İsrail için uluslararası alanda ciddi bir kriz anlamına gelir.

İSRAİL TÜRKİYE’YE SALDIRACAK MI?

İsrail’in mevcut küresel konjonktürde Türkiye’ye yönelik doğrudan bir askeri saldırı başlatması, siyasi ve askeri analizler doğrultusunda düşük ihtimalli görülüyor. Türkiye’nin bölgedeki kritik rolü, İsrail’in böyle bir hamlede bulunmasının uluslararası sistemde ciddi sonuçlara yol açacağını ortaya koyuyor.

Ayrıca, Türkiye’nin NATO üyeliği sadece askeri değil, aynı zamanda siyasi açıdan da güçlü bir koruma kalkanı oluşturuyor. Böyle bir durumda İsrail’in Türkiye’ye saldırması, yalnızca Ankara ile Tel Aviv arasında değil, tüm Batı ittifakı ile İsrail arasında kriz doğurabilir.

İSRAİL TÜRKİYE ARASI KAÇ KM?

Türkiye ile İsrail arasında ciddi bir uzaklık bulunuyor. Bu uzaklık, askeri müdahaleyi hem lojistik açıdan hem de güvenlik açısından zorlaştırıyor. Türkiye’nin güney sınırlarından İsrail’e olan mesafe yaklaşık 800 ila 1000 kilometre arasında değişiyor.

İki ülkenin hava sahaları arasında doğrudan bir bağlantı bulunmaması da askeri operasyonlar için engel teşkil ediyor. Bu nedenle, İsrail’in Türkiye’ye saldırı ihtimali, sadece siyasi ve askeri değil, coğrafi koşullar açısından da oldukça düşük olarak değerlendiriliyor.