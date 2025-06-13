Avrupa ülkelerinden 'İsrail'i derhal terk edin' uyarısı

İsrail'in saldırılarının ardından İran'ın misilleme saldırısı başladı. Avrupa ülkeleri vatandaşlarını İsrail’i derhal terk etmesi konusunda uyardı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz Nükleer Tesisi ile Loristan, Kirmanşah, Şiraz, Huzistan, Hemedan ve Kum kentlerine saldırılar düzenlemişti. Saldırının ardından İngiltere ve Fransa vatandaşlarını İsrail’e seyahat etmemesi konusunda uyardı.

STARMER TANSİYONUN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTEDİ

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgede tansiyonun düşürülmesi gerektiğini söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Starmer ve Netanyahu telefonda görüştü.

İsrail'in meşru müdafaa hakkını desteklediğini belirten Starmer, İran'ın nükleer programından duyduğu endişeyi dile getirdi.

Starmer, tüm bölgenin istikrarı için tansiyonun düşürülmesi ve diplomasiye alan açılması gerektiğini vurguladı.

İSRAİL'İ DERHAL TERK EDİN

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki İngiliz vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri çağrısında bulundu.

İsrail'e ve işgal altındaki Filistin topraklarına zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesini tavsiye eden Bakanlık, İsrail ve Filistin topraklarında yaşayan İngiliz vatandaşlarının FCDO'nun seyahat tavsiyelerine uyması gerektiğini bildirdi.

Fransa, vatandaşlarından İran ve İsrail'e seyahat etmekten kaçınmalarını istedi. Tahran'daki Fransız diplomatların aileleri Fransa'ya geri gönderildi.