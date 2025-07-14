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Telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim?
Teknoloji, Reklam, Telefon, Android, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dönemlerde akıllı telefon kullanıcılarının en çok şikayet ettiği konular arasında telefon ekranına düşen reklamlar geliyor. Telefonu kullanırken bir anda ekranda beliren reklamlar ve reklam bildirimleri kullanıcıları rahatsız ediyor. Bu nedenle 'telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim' konusu en çok aranan konular arasında yer almakta.

Akıllı telefon kullanıcıları telefon ekranlarında beliren reklamlardan rahatsız. Mesajlaşırken, uygulama kullanırken veya sadece ana ekrana bakarken aniden beliren reklamlar hem dikkat dağıtıyor hem de telefonun performansını olumsuz etkiliyor. Peki, Telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim?

TELEFON EKRANINA SÜREKLİ REKLAM ÇIKIYOR NASIL ENGELLERİM?

Android telefonlarda reklamların belirmesi genellikle kötü amaçlı veya reklam destekli uygulamalardan kaynaklanıyor.

Ücretsiz oyunlar, duvar kağıdı uygulamaları veya RAM temizleyiciler gibi üçüncü taraf uygulamalar reklam göstermeye neden olabilir. Bu da veri toplamalarına ve cihaz performansını düşürebilir. 

Telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim? - 1. Resim

Kullanıcılar Ayarlar > Uygulamalar menüsünden son yüklenen uygulamaları kaldırarak reklamlardan korunabilir. 

Google Play Store dışındaki kaynaklardan yüklenen APK dosyaları da reklam ve kötü yazılım riski taşır. 

Telefon ekranına sürekli reklam çıkıyor nasıl engellerim? - 2. Resim

TELEFON EKRANINDA REKLAM ÇIKMASINI ENGELLEME

Telefon ekranında reklam çıkması şu adımlarla engellenir:

  1. Android cihazınızda Ayarlar'ı Ayarlar açın.
  2. Google ardından Tüm hizmetler'e dokunun.
  3. "Gizlilik ve güvenlik" bölümünde Reklamlar ardından Reklam gizliliği'ne dokunun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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