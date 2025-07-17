Yaz aylarının gelmesiyle sıklıkla terlikle araba kullanmak yasak mı konusu tartışılıyor. Türkiye'de terlikle araç kullanmak doğrudan yasak değil ancak sürüş güvenliği konusunda tartışmalı yorumlara yol açıyor.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte terlikle araba kullanmak yasak mı, cezası var mı sorusu merak ediliyor. Türkiye'de terlikle araba kullanmanın şartları araştırılıyor.

TERLİKLE ARABA KULLANMAK YASAK MI?

Türkiye'de 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda terlikle araba kullanmayı doğrudan yasaklayan bir madde bulunmuyor.

Ancak Kanun'un 47. maddesi sürücülerin "trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmaktan kaçınmaları" gerektiğini belirtiyor. Terliklerin yapısı fren veya gaz pedalını basarken kayma riski oluşturabileceği için dolaylı olarak riskli bulunabilir.

Uzmanlar terlik yerine ayağı tam saran spor ayakkabı veya sandalet tarzı ayakkabıların tercih edilmesi önerilmekte.

TERLİKLE ARABA KULLANMANIN CEZASI VAR MI?

Türkiye'de terlikle araba kullanmak doğrudan bir trafik cezası bulunmuyor. Ancak terlik giymenin sürüş güvenliğini tehlikeye attığı durumu tespit edilirse "trafik güvenliğini tehlikeye düşürme" suçundan 2 bin 168 TL ceza uygulanmasının yolu açılabilir.