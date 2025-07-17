O tersaneye ceza! Ekiplere yakalandılar, Bakanlık harekete geçti

Yalova'da denize atık su deşarj ederek Marmara Denizi ve Adalar Bölgesi'ni kirleten tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza uyguladı.

Marmara Denizi'nde son yıllarda artan müsilaj ve kirlenme denetimleri daha sıkı hale getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin Yalova'daki Beşiktaş Tersanesi'nden denize atık su deşarjını tespit etmesi üzerine ekiplerce bölgede denetim ve inceleme yapıldı.

Yapılan analizler sonrası Çevre Kanunu kapsamında Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi'nde kirliliğe neden olan tersaneye 3 milyon 739 bin lira ceza kesildi.