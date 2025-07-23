Termal şok ne demek? Uzmanlar uyarıyor

İstanbul'da hissedilen sıcaklık 56 dereceye ulaştı. Uzmanlar termal şok uyarısı yaparken kamuoyunda termal şok nedir merak edildi. Ani sıcaklık değişimleri de metal, cam ve elektronik cihazlarda arızalara yol açabilir.

Yaz aylarının en sıcak günleri yaşanırken İstanbul başta olmak üzere İzmir, Bursa, Marmara ve Ege bölgesinde termal şok etkisi hakim. Sıcak havanın bunaltıcı etkisi sürerken vatandaşlar termal şok ne demek, ne zaman olur merak ediyor.

TERMAL ŞOK NE DEMEK?

Termal şok, bir malzemenin çok kısa sürede yüksek sıcaklıktan düşük sıcaklığa veya tam tersi bir sıcaklık değişimine maruz kalmasıyla oluşan ani gerilimlerdir.

Bu gerilimler, malzemenin farklı bölgelerindeki genleşme veya büzülme hızlarının uyumsuzluğu nedeniyle çatlama, kırılma veya deformasyona yol açar.

Özellikle cam, seramik, metal ve elektronik bileşenler gibi ısıya duyarlı malzemelerde bu durum ciddi hasarlara neden olabilir.

Örnek olarak düşük termal genleşme katsayısına sahip teknik seramikler, termal şok direnci açısından avantajlıdır ve bu nedenle yüksek sıcaklık ortamlarında tercih edilir.

Soğuk bir cam bardağına kaynar su döktüğünüzde bardak çatlar. Termal şok bu durumun insana ve malzemelere olma durumuna denir. Bu nedenle günlük hayatta kullanılan eşyalarda ciddi risk oluşturur.

TERMAL ŞOK NEDEN VE NE ZAMAN OLUR?

Termal şok, malzemenin hızlı ısıtma veya soğutma süreçlerine maruz kaldığında, iç ve dış yüzeyleri arasında büyük sıcaklık farkları oluştuğunda meydana gelir.

Mesela sıcak bir yaz gününde klimayla soğutulmuş bir odaya giren bir elektronik cihaz, ani sıcaklık değişimi nedeniyle içsel gerilimlere maruz kalabilir.

İstanbul’da 23 Temmuz 2025’te hissedilen 56 derecelik sıcaklık, Meteoroloji Mühendisleri Odası tarafından termal şok riski olarak tanımlandı. Bu durum, özellikle sıcak dış ortamdan soğuk iç mekanlara geçiş yapan bireylerde damar daralması gibi sağlık sorunlarına, malzemelerde ise yapısal hasarlara yol açabilir.

TERMAL ŞOK BELİRTİLERİ

Belirtileri arasında ani bayılma, nabzın hızlanması, baş dönmesi, bulantı ve aşırı terleme yer alıyor.

TERMAL ŞOK HANGİ EŞYALARI ETKİLER?

Cam, seramik, metal ve elektronik devreler termal şoktan en çok etkilenen malzemelerdir. Örneğin, soğuk bir cam bardağa sıcak su dökülmesi çatlamaya, elektronik cihazlarda ani soğuma ise arızalara yol açabilir.