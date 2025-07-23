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Sıcak havada bu 3 kurala uymayanların kalbi riskte! Uzmandan hayati uyarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sıcak havada bu 3 kurala uymayanların kalbi riskte! Uzmandan hayati uyarı
Kardiyoloji, Kalp Sağlığı, Tansiyon, Kalp Krizi, Felç, Yaz Ayları, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, yaz aylarında artan sıcaklıkların kalp hastaları üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekerek, "Sıcak hava dalgaları tansiyon ataklarını tetikleyerek, kalp krizi ve felç riskini artırabilir" dedi.

Sıcak havalarda kalbin daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirten Uzm. Dr. Avcı, "Vücut ısısının artmasıyla birlikte sıvı ve mineral kaybı da artar. Bu durum özellikle kronik kalp ve damar hastalıkları bulunan bireylerde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir" şeklinde konuştu.

Sıcak havada bu 3 kurala uymayanların kalbi riskte! Uzmandan hayati uyarı - 1. Resim

GÜNDE EN AZ 2 İLA 2,5 LİTRE SU İÇİLMELİ

Yaz aylarında kalp sağlığını korumak için alınabilecek önlemleri sıralayan Avcı, "Günde en az 2 ila 2,5 litre su içilmeli, direkt güneş ışığından kaçınılmalı ve ani sıcak-soğuk geçişlerinden uzak durulmalı" dedi.

Sıcak havada bu 3 kurala uymayanların kalbi riskte! Uzmandan hayati uyarı - 2. Resim

Klimalı ortamlarda uzun süre kalmanın da kalp dolaşımını etkileyebileceğini belirten Avcı, dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıcak havada bu 3 kurala uymayanların kalbi riskte! Uzmandan hayati uyarı - 3. Resim

Tansiyon ve kalp hastalarının ilaçlarını düzenli kullanmaları ve doktor kontrollerini aksatmaması gerektiğini hatırlatan Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Erkan Avcı, "Sağlıklı bir yaz mevsimi geçirmek için alınacak küçük önlemler, hayat kurtarabilir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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