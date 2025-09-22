Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Teşkilat yeni sezon bölümü ekranlara gelirken Adnan Biricik'in dizideki akıbeti de gündemde yerini buldu.

TEŞKİLAT AKİF BAŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Akif Başkan karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada konuşulurken yayınlanan son bölümler ve fragmanlara göre Akif Başkan diziden ayrılmadı.

TEŞKİLAT AKİF BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 146. bölüm fragmanında Akif Başkan’ın hayat mücadelesi verdiği sahneler, ölüp ölmediği sorusunu gündeme getirdi. Yeni sezon ile beraber yayınlanan bölümler ve gelişmelerde Akif Başkan’ın hayatta olduğunu ve görevine devam ettiği görülüyor. İlerleyen bölümlerde neler olacağı ise merakla bekleniyor.

ADNAN BİRİCİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Akif Başkan’ı canlandıran usta oyuncu Adnan Biricik hakkında diziden ayrılacağı söylentileri paylaşıldı ama karakterin ve oyuncunun diziden ayrılacağına dair açıklama yapılmadı. Sezon finali sonrası yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

ADNAN BİRİCİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1959 İstanbul doğumlu olan Adnan Biricik, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev yaptı ve sahne deneyimini televizyon projelerine taşıdı. Hem tiyatro hem de ekran performanslarıyla tanınan Biricik, başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.