Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat yeni sezon ilk bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin 149. bölümü yayınlanınca Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu sorusu gündeme oturdu.

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu merak ediliyor. Teşkilat yeni sezon bölümü ekranlara gelirken Adnan Biricik'in dizideki akıbeti de gündemde yerini buldu.

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - 1. Resim

TEŞKİLAT AKİF BAŞKAN DİZİDEN AYRILIYOR MU?

TRT 1’in sevilen dizisi Teşkilat’ta Akif Başkan karakterinin diziden ayrılacağı iddiaları sosyal medyada konuşulurken yayınlanan son bölümler ve fragmanlara göre Akif Başkan diziden ayrılmadı.

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - 2. Resim

TEŞKİLAT AKİF BAŞKAN ÖLDÜ MÜ?

Dizinin 146. bölüm fragmanında Akif Başkan’ın hayat mücadelesi verdiği sahneler, ölüp ölmediği sorusunu gündeme getirdi. Yeni sezon ile beraber yayınlanan bölümler ve gelişmelerde Akif Başkan’ın hayatta olduğunu ve görevine devam ettiği görülüyor. İlerleyen bölümlerde neler olacağı ise merakla bekleniyor.

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - 3. Resim

ADNAN BİRİCİK DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Akif Başkan’ı canlandıran usta oyuncu Adnan Biricik hakkında diziden ayrılacağı söylentileri paylaşıldı ama karakterin ve oyuncunun diziden ayrılacağına dair açıklama yapılmadı. Sezon finali sonrası yaşanacak gelişmeler ise izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Teşkilat Akif Başkan diziden ayrılıyor mu? Adnan Biricik Teşkilat yeni sezonda gündemde! - 4. Resim

ADNAN BİRİCİK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

1959 İstanbul doğumlu olan Adnan Biricik, Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden 1978’de mezun oldu. Uzun yıllar Devlet Tiyatroları’nda görev yaptı ve sahne deneyimini televizyon projelerine taşıdı. Hem tiyatro hem de ekran performanslarıyla tanınan Biricik, başarılı kariyeri boyunca birçok ödüle layık görüldü.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

7 gollü maçta Can Uzun'un çabası yetmedi: Frankfurt'a büyük şok
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Euroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı! - HaberlerEuroleague ne zaman başlayacak? 2025-2026 sezonu başlangıç tarihi yaklaştı!Teşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyor - HaberlerTeşkilat Akif Başkan öldü mü, Adnan Biricik diziden ayrılıyor mu? TRT1 Teşkilat dizisi sezon finali yaklaşıyorFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı! - HaberlerFilenin Efeleri çeyrek final maçı ne zaman, hangi kanalda? Türkiye - Polonya voleybol maçı için geri sayım başladı!Hudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi! - HaberlerHudutsuz Sevda bitti mi, final mi yaptı, iptal mi edildi? Hudutsuz Sevda 3. sezon açıklaması geldi!Ballon d’Or ne zaman veriliyor, 2025 adayları kimler? Kenan Yıldız Kopa Trophy kategorisinde aday gösterildi! - HaberlerBallon d’Or ne zaman veriliyor, 2025 adayları kimler? Kenan Yıldız Kopa Trophy kategorisinde aday gösterildi!Ben Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün? Yayın tarihi değişti! - HaberlerBen Leman ne zaman yayınlacak, ilk bölüm hangi gün? Yayın tarihi değişti!
Sonraki Haber Yükleniyor...