Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Mayıs 2025 13:01 - Güncelleme: 19 Mayıs 2025 13:01 - Güncelleme:

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat Linda karakteri dikkat çekiyor. Bilgi Nur Aydoğmuş, Amerikalı bir ajan rolünde Linda karakteriyle gündeme geldi. 29 yaşındaki genç oyuncunun hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

TRT 1'de her Pazar 20.00'de ekrana gelen Teşkilat dizisi oyunu kadrosu ve hikayesi ile beğenilerek takip ediliyor. Linda karakterinin izleyicilerin ilgisini çekmesiyle Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir merak ediliyor. TEŞKİLAT LİNDA KİM, GERÇEK ADI NE? Teşkilat dizisinde Linda, ABD istihbaratında görev alan ve Türkiye’deki operasyonları yöneten bir ajandır. Linda karakterini Bilgi Nur Aydoğmuş canlandırıyor. BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? Miss Turkey 2019 yarışmasında ikinci olarak tanınan Bilgi Nur Aydoğmuş, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. 1.80 boyundaki Aydoğmuş, oyunculuk eğitimini Craft Atölye ve Ayşegül Ünsal'dan aldı. 2021 yılında Akıncı dizisinde rol aldı. OYNADIĞI DİZİLER Akıncı 2021 Destan 2021-2022 Bir Peri Masalı 2022 Kimler Geldi Kimler Geçti 2024 Kirli Sepeti 2024 Teşkilat 2025 İlgili Haber Gündemden düşmeyen TRT'nin Teşkilat dizisinde flaş gelişme! Ünlü oyuncu katıldı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan