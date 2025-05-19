Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler

Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat Linda karakteri dikkat çekiyor. Bilgi Nur Aydoğmuş, Amerikalı bir ajan rolünde Linda karakteriyle gündeme geldi. 29 yaşındaki genç oyuncunun hayatı, biyografisi ve oynadığı diziler merak ediliyor.

TRT 1'de her Pazar 20.00'de ekrana gelen Teşkilat dizisi oyunu kadrosu ve hikayesi ile beğenilerek takip ediliyor. Linda karakterinin izleyicilerin ilgisini çekmesiyle Bilgi Nur Aydoğmuş kimdir merak ediliyor. 

TEŞKİLAT LİNDA KİM, GERÇEK ADI NE?

Teşkilat dizisinde Linda, ABD istihbaratında görev alan ve Türkiye’deki operasyonları yöneten bir ajandır. Linda karakterini Bilgi Nur Aydoğmuş canlandırıyor. 

Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler - 1. Resim

BİLGİ NUR AYDOĞMUŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Miss Turkey 2019 yarışmasında ikinci olarak tanınan Bilgi Nur Aydoğmuş, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. 29 yaşındaki oyuncu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde üniversite eğitimini tamamladı. 

1.80 boyundaki Aydoğmuş, oyunculuk eğitimini Craft Atölye ve Ayşegül Ünsal'dan aldı. 2021 yılında Akıncı dizisinde rol aldı. 

Teşkilat Linda kim, gerçek adı ne? Bilgi Nur Aydoğmuş yaşı ve oynadığı diziler - 2. Resim

OYNADIĞI DİZİLER

Akıncı 2021

Destan 2021-2022

Bir Peri Masalı 2022

Kimler Geldi Kimler Geçti 2024

Kirli Sepeti 2024

Teşkilat 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Çölyak hastalarının vazgeçilmezi! Ekim başladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu! Yeni GS forması satışa çıktı mı? - HaberlerGalatasaray'ın 5 yıldızlı yeni logosu! Yeni GS forması satışa çıktı mı?Uzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyor - HaberlerUzak Şehir bu akşam var mı, yok mu? 26. bölüm bekleniyorAnıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleri - HaberlerAnıtkabir kaça kadar açık? 19 Mayıs Anıtkabir ziyaret saatleriBoluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor! - HaberlerBoluspor - Bandırmaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, nerede izlenir? Süper Lig'e yükselme mücadelesi devam ediyor!Brighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandı - HaberlerBrighton - Liverpool maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Muhtemel ilk 11'ler açıklandıNöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesi - HaberlerNöbetçi eczane nasıl sorgulanır? 19 Mayıs açık olan eczaneler listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...