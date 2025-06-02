Teşkilat sezon finali ne zaman? Final bölümü belli oldu

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finaline geri sayıyor. Heyecanın her geçen gün arttığı dizide Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay gibi isimler rol alıyor. Dizinin takipçileri Teşkilat sezon finali tarihini ve bölümünü merak ediyor.

TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, sezon finaline geri sayıyor. Heyecanın her geçen gün arttığı dizide Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay gibi isimler rol alıyor. Dizinin takipçileri Teşkilat sezon finali tarihini ve bölümünü merak ediyor.

TEŞKİLAT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay’ın yer aldığı Teşkilat dizisi, beşinci sezonuna veda etmeye hazırlanıyor. Son olarak 146. bölümü yayınlanan dizinin sezon finali bölümüne 2 bölüm kaldı. Teşkilat 15 Haziran 2025 Pazar günü sezon finali yapacak.

TEŞKİLAT KAÇINCI BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPIYOR?

5. sezonunda olan Teşkilat dizisi, seyirci ilgisi ve reytinglerle önümüzdeki sezonda ekrana gelecek. Sezon finali yapacak dizinin kaçıncı bölümde sezon finali yapacağı belli oldu. 15 Haziran 2025 Pazar günü sezon finali bölümü yayınlanacak dizi 148. bölümüyle final yapıyor.

TEŞKİLAT SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Reytinglerde zirvede yer alan Teşkilat dizisinin sezon finaline yaklaşırken diziye yeni bir oyuncu dahil oldu. Panter karakteri olarak diziye dahil olan Gizem Sevim, Tolga Sarıtaş'ın oynadığı Altay karakterinin en büyük düşmanı olarak hikayeye dahil olacak. Sezon finalinde Altay ve Panter karşılaşması yaşanacak.