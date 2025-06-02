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Teşkilat 146. bölüm gündeme damga vurdu! Gözler Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Teşkilat 146. bölüm gündeme damga vurdu! Gözler Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi
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TRT 1'in büyük bir ilgiyle takip edildiği Teşkilat dizisi, 146.bölüm ile izleyicileri karşısına geçti. Nefes kesen son bölümü Pazar günü 20.00'da ekrana geldi. Yağız Alp Akaydın'ın yönettiği, senaryosu Teşkilat Senaryo Ekibi imzası taşıyan dizi, etkileyici karakterleri ve güçlü senaryosuyla uzun soluklu bir yapım olmayı başarmıştır.

Başrollerini Tolga Sarıtaş, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın paylaştığı "Teşkilat", 146.bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi.

1 Haziran Pazar akşamı TRT 1'de yayınlanan 146. bölümde gerilim ve aksiyon yine zirveye çıktı. Bu hafta izleyicileri farklı sürprizler gelişmeler ve dikkat çeken olaylar bekledi. Dizinin temposunun gitgide artmasıyla beraber son bölümünde "Akif Başkan hayatta!"  sözleri kafaların karışmasına neden oldu. 

Teşkilat 146. bölüm gündeme damga vurdu! Gözler Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi - 1. Resim

TEŞKİLAT 146.BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Altay'ın Lucas'ı yakalaması üzerine, düşmanların Gökpençe'ye verdiği zararın çözümünü bulmaya çalışır. Ancak Fakat Mathilda'nın adamlarının gelmesiyle Altay'ın işi gitgide zor bir hâl almaya başlar. Onlar kazandıkları fikrine kapılırken bir anda Altay'a yardım edenler çıkar.

Teşkilat 146. bölüm gündeme damga vurdu! Gözler Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi - 2. Resim

Korkut ise Kate'in planlarını öğrenerek her an onu takip eder. Ayrıca diğer taraftan da Linda'ya yakın olmaya çalışır .

Ejder'in onu deşifre etme ihtimali Korkut'u risk almaya zorlar. Korkunç planların tamamlanması için Türkiye'ye daha da tehlikeli bir düşman gönderilir. Bu düşman Kate ve Linda'yı köşeye sıkıştırırken, Altay ve Korkut'a büyük bir final yapmaya hazırlanır. 

Teşkilat 146. bölüm gündeme damga vurdu! Gözler Teşkilat yeni bölüm fragmanına çevrildi - 3. Resim

TEŞKİLAT'IN 147. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT 1 ekranlarının beğenilen dizisi Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Teşkilat'ın 147. bölüm fragmanı izleyicileri ekrana kilitlemeye başladı.  

TEŞKİLTIN 147.BÖLÜMÜNÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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