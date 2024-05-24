Trendyol 1. Lig final maçı 30 Mayıs’ta Yeni Adana Stadı'nda oynanacak

Trendyol 1. Lig'de futbol heyecanı devam ederken ilk finalist olan Sakaryaspor'un rakibi bugün belli oluyor. Futbolseverler takımının yanında olmak isterken Trendyol 1. Lig finali nerede oynanacak 2024 araştırmaya başladı. TFF'nin açıklamasının ardından finalin 30 Mayıs'ta oynanacağı belirlendi.

Süper Lig'e yükselecek olan ekip kısa süre içerisinde belli olacak. Heyecanla beklenen final karşılaşmasına az bir süre kalmasıyla beraber taraftarlar finalin oynanacağı yeri ve ne zaman oynanacağını merak ediyor. Maça dair bilgiler...

Trendyol 1. Lig'de bugün Ahlatcı Çorum FK ile Bodrum FK karşı karşıya gelecek. İlk maçta 1-1'lik bir sonuç çıkarken rövanş bugün oynanacak. Karşılaşmanın sonucunda kazanan takım, Sakaryaspor ile finalde yarışacak ve ardından Süper Lig'e çıkacak olan ekip belli olacak.

TFF tarafından yapılan açıklamaya göre final maçı Yeni Adana Stadı'nda oynanırken 20.00'da başlayacak.

LİGDE GÜNCEL PUAN DURUMU

Süper Lig'de ise 26 Mayıs günü Galatasaray - Konyaspor ve Fenerbahçe - İstanbulspor karşılaşmaları oynanacak.

99 puan ile lider olan GS, Konyaspor maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan ederken eğer mücadeleyi kaybeder ve Fenerbahçe de İstanbulspor'u mağlup ederse sarı lacivertliler şampiyon olacak.