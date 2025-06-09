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Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi belli oldu mu, özellikleri neler?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi belli oldu mu, özellikleri neler?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli ve elektrikli otomobil markası Togg yeni modeli T10F ile kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sedan segmentinde geliştirilen modelin T10X’ten farklı olarak kura ya da çekiliş yöntemiyle değil, doğrudan sipariş sırasına göre satışa sunulacağı duyuruldu. Hızlı davranan kullanıcılar, araca sahip olabilecek. Togg T10F’in satış tarihi, teknik özellikleri ve fiyatı merak konusu olmaya devam ederken, yeni modele ilişkin detaylar da netleşti.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Türkiye’nin yerli otomobil markası Togg SUV modeli T10X’in ardından şimdi de sedan segmentindeki yeni modeli T10F ile otomobil tutkunlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Togg T10F’in satışa çıkış tarihi merakla beklenirken, şirket tarafından yapılan açıklamalara göre modelin 2025 yılının ikinci yarısında kullanıcılarla buluşturulması planlanıyor.

Daha önceki Togg modellerinde uygulanan kura ve çekiliş sistemi bu kez rafa kaldırılıyor. T10F "ilk gelen alır" modeliyle satışa sunulacak. Herhangi bir kura veya öncelik sistemi olmaksızın, sipariş platformu üzerinden en hızlı sipariş verenler yeni nesil elektrikli araca sahip olabilecek.

Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi belli oldu mu, özellikleri neler? - 1. Resim

TOGG T10F FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU MU?

Yeni Togg T10F’in fiyatı otomobil alıcılarının en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Resmi fiyat listesi henüz Togg tarafından açıklanmasa da sosyal medyada yer alan bilgilere göre T10F'in başlangıç fiyatının 1 milyon 640 bin TL olacağı tahmin ediliyor.

Fiyatlandırma kullanıcıların tercih edeceği donanım paketlerine ve teknik özelliklere göre farklılık gösterebilecek. T10F’in standart menzilli, uzun menzilli ve çift motorlu AWD (dört çeker) olmak üzere üç farklı teknik versiyonu olacak.

Togg T10F ne zaman satışa çıkacak, fiyat listesi belli oldu mu, özellikleri neler? - 2. Resim

TOGG T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

Motor Seçenekleri:

RWD (Arkadan İtiş) Standart Menzil

RWD Uzun Menzil

AWD (Dört Tekerden Çekiş) Çift Motor

Güç Üretimi:

RWD modeller: 160 kW / 218 PS

AWD modeli: 320 kW / 435 PS

Tork:

RWD modeller: 350 Nm

AWD modeli: 700 Nm

Hızlanma (0-100 km/s):

RWD: 7.2 saniye

AWD: 4.4 saniye

Batarya Kapasiteleri:

Standart Menzil: 52,4 kWh

Uzun Menzil: 88,5 kWh

Menzil (WLTP):

Standart Menzil: 350+ km

Uzun Menzil: 600 km

AWD Versiyon: 530 km

Şarj Süresi (%20-%80):

180 kW DC hızlı şarj ile: 28 dakika

Tasarım ve Aerodinamik

Sürtünme Katsayısı: 0.23

Sedan gövde yapısı

Yüksek verimli aerodinamik tasarım

İç Mekan ve Teknoloji

Toplam Ekran Genişliği: 41.3 inç

12.3 inç gösterge ekranı

29 inç bilgi-eğlence ekranı

8 inç dokunmatik kontrol ekranı

Diğer Donanımlar:

Araç içi sosyal kamera

Snapdragon® işlemcili dijital kokpit

Wi-Fi erişim noktası

Hızlı mobil internet

Yeni nesil koltuk, direksiyon ve kapı tasarımları

Bağlantı ve Kullanıcı Deneyimi

Uzaktan bağlantı: Trumore mobil uygulaması ile giriş ve kontrol

Anahtar kart ile çalıştırma

V2L teknolojisi: Araçtan elektrikli cihazlara güç aktarımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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