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Elektrikli araçlar için şarj haritası! Türkiye'de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Elektrikli araçlar için şarj haritası! Türkiye&#039;de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var?
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Elektrikli araçlara olan ilgi Türkiye genelinde rekor düzeyde artarken talebi karşılayacak şarj altyapısı da hızla genişliyor. Büyükşehirlerde ve yaz turizminin yoğun yaşandığı bölgelerde şarj istasyonlarının sayısı dikkat çekici seviyelere ulaştı. 2025 yılı Nisan ayı itibarıyla Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 12 bine yaklaşarak önemli bir eşiği geride bıraktı.

TÜRKİYE'DE KAÇ TANE ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONU VAR?

Çevre bilincinin artması ve sürdürülebilir ulaşım alternatiflerine olan yönelimle birlikte elektrikli araçlar Türkiye yollarında daha fazla görünür hale geldi.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre 2025'in ilk beş ayında ülkede 59 bin 848 adet elektrikli araç satışı gerçekleşti. Satışlar toplam otomobil pazarı içinde yüzde 15,2’lik bir paya karşılık geliyor. Aynı dönemde ülke genelindeki elektrikli araç sayısı ise yaklaşık 248 bine ulaştı.

Elektrikli araçlar için şarj haritası! Türkiye'de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var? - 1. Resim

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından paylaşılan verilere göre Türkiye genelinde faaliyet gösteren elektrikli araç şarj istasyonu sayısı 11 bin 949'a ulaştı. İstasyonlar araç yoğunluğunun yüksek olduğu metropollerde ve turizm bölgelerinde yoğunluk gösteriyor.

İstanbul 3 bin 45 istasyonla açık ara lider konumda yer alırken İstanbul'u 1322 istasyonla Ankara izliyor. Antalya 786, Bursa 594 ve İzmir 537 istasyonla en çok şarj altyapısına sahip diğer şehirler arasında bulunuyor. 

Elektrikli araçlar için şarj haritası! Türkiye'de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var? - 2. Resim

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN ŞARJ HARİTASINDA DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük ihtiyaçlarından biri olan hızlı şarj 2025 yılında önemli bir gelişme kaydetti. Nisan sonu itibarıyla Türkiye genelinde hizmet veren toplam şarj soketi sayısı 29 bin 496’ya ulaştı. Soketlerin 17 bin 231’i AC (düşük hızlı), 12 bin 265’i ise DC (hızlı şarj) teknolojisine sahip.

Elektrikli araçlar için şarj haritası! Türkiye'de kaç tane elektrikli araç şarj istasyonu var? - 3. Resim

Daha kısa sürede daha fazla enerji sağlayabilen 151 kilovatsaat ve üzeri hızlı şarj noktalarının sayısı da dikkat çekici şekilde arttı. 4 bin 941 adet yüksek hızlı şarj soketi, toplam altyapının yüzde 17’sini oluşturuyor. Soketler bir aracın bataryasını yaklaşık 30 dakikada yüzde 80'e kadar doldurabiliyor.

2025'in ilk üç ayında altyapıya eklenen 151 kW üzeri soket sayısı 900’e yaklaştı. Yurt genelinde her 7 ila 8 elektrikli araca bir şarj soketi düşüyorken yaşanan gelişmeler de umut vaat etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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