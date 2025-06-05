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Togg T10F ne zaman çıkacak? Yeni Togg özellikleri ve fiyat listesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Togg T10F ne zaman çıkacak? Yeni Togg özellikleri ve fiyat listesi
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yerli elektrikli otomobil markası Togg, yeni fastback sedan modeli T10F’yi 2025’te piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Togg T10F’nin fiyatı ve özellikleri, otomobil tutkunlarının radarına girdi.

Türkiye’nin otomotiv sektöründeki gururu Togg, T10X SUV modelinin ardından merakla beklenen fastback sedan modeli T10F’yi 2025’te yollara çıkarmaya hazırlanıyor.

Modern tasarımı, yüksek performansı ve çevre dostu teknolojisiyle dikkat çeken T10F, elektrikli araç pazarında liderliğini sürdüren Togg’un yeni yıldızı olmaya aday.

TOGG T10F NE ZAMAN ÇIKACAK?

Togg T10F’nin piyasaya çıkış tarihi, otomobil tutkunları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’nın açıklamalarına göre, T10F’nin 2025 yılının ortalarından itibaren yollarda olması planlanıyor.  2025 yılının üçüncü çeyreğinde (Temmuz-Eylül) satışa sunulması bekleniyor.

T10F’nin test süreçleri şu anda Türkiye ve yurtdışındaki akredite test merkezlerinde devam ediyor. Aracın aerodinamik, güvenlik ve dayanıklılık testleri tamamlanırken, yaz aylarında seri üretim bandından inmesi bekleniyor. Togg’un Gemlik’teki teknoloji kampüsünde üretilecek.

Togg T10F ne zaman çıkacak? Yeni Togg özellikleri ve fiyat listesi - 1. Resim

TOGG T10F FİYATI NE KADAR?

Togg T10F’nin resmi fiyat listesi henüz açıklanmadı ancak sosyal medyada dolaşan bilgilere göre başlangıç fiyatının 1 milyon 500 bin TL civarında olması bekleniyor.

Seçilen donanım paketi ve ek özelliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Togg’un önceki modeli T10X’te olduğu gibi, T10F için de avantajlı finansman seçenekleri sunulması planlanıyor. T10X'in ise fiyat listesi şu şekilde:

 T10X V1 RWD Standart Menzil: 1.440.000 TL

T10X V1 RWD Uzun Menzil: 1.680.000 TL

T10X V2 RWD Uzun Menzil: 1.830.000 TL

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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