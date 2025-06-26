TOGG t10f ne zaman satışa çıkacak? TOGG T10F satış fiyatı merak konusu oldu

Ülkemizin yerli otomobillerinden biri olan Togg, ikinci modeli T10F ile otomobil severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Sedan formunda bu sene yeni model, hem şık tasarımı ve teknolojik donanımlarıyla ön plana çıkıyor. İlk kez TEKNOFEST KKTC’de tanıtılan Togg T10F’in satışa çıkacağı tarih ve fiyata aralığı merak konusu haline geldi. TOGG t10f ne zaman satışa çıkacak? İşte güncel fiyat listesi...

Togg'un ilk akıllı cihazı T10X'in ardından ikinci modeli T10F'yi çıkaracağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu.

Özellikle Avrupa'ya açılması maksadıyla geliştirilen yeni model ileri teknolojisiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

TOGG T10F NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

T1OF'in kısa süre içinde siparişe açılması ve yıl sonunda Almanya'da satışa çıkması bekleniyor. Ancak şu an için aracın yazılım durumları ve menzil yeterliliği gibi konular test edilmektedir.

Testlerin tamamlanması durumunda yakın zamanda T1OF'in satışının başlaması planlanıyor.

T10F FİYATI NE KADAR OLDU?

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg, SUV modelini 14 Mart 2023 tarihinde 923 bin TL başlangıç fiyatı ile satışa çıkarmıştı.

T10F modelinin fiyatı ise hünüz belli değildir. Ön sipariş dönemi başladığında fiyatı da belli olacaktır. Ancak bazı tahminlere göre T10F modelinin 1.3 ila 1.7 milyon TL arasında bir fiyatla satışa sunulabileceği öngörülüyor.

T10F ÖZELLİKLERİ NELER?

T10F modelinde yApay zeka sistemleri ve sürüş destek asistanları gibi özellikler vardır. Ayrıca ismindeki "T" harfi Türkiye'yi "10" rakamları kompakt C segmentini ve "F" harfi ise fastback sedan gövde tipini anlatmaktadır.

BataryaTogg'da iki pil seçeneği vardır. Bunlar T10F için 350 km menzil için 52,4 kWh kapasiteli lityum iyon pil ile 600 km menzil sağlayan 88,5 kWh kapasiteli daha büyük lityum iyon pildir.

T10F, DC şarj cihazıyla 180 kW'a kadar şarj kapasitesine sahiptir. Pilin 28 dakikada %20'den %80'e çıkabilmektedir. Piller, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Siro tesislerinde üretilmektedir.