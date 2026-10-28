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TOKİ 725 arsayı açık artırmayla satacak! Açık artırmalar ne zaman?

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TOKİ 725 arsayı açık artırmayla satacak! Açık artırmalar ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ 725 arsayı açık artırmayla satacak! Açık artırmalar ne zaman?

TOKİ 725 arsayı açık artırma yöntemiyle satmaya hazırlanıyor. Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3.450.367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 61 İlde 725 arsayı 05 - 06 Kasım 2026 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak.Alıcılar; konut, ticaret, turizm, eğitim, tarım, sanayi, spor, kentsel çalışma, plansız alan, rekreasyon alanı, depolama alanı, akaryakıt istasyon alanı, lojistik tesis alanı ve ağaçlandırılacak alan niteliğindeki arsalara, belirnenen lotlarda yüzde 20 veya yüzde 25 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek. Bazı taşınmazlar ise peşin bedelle satılacak.

TOKİ 725 arsayı açık artırmayla satacak! Açık artırmalar ne zaman?
Başlık ResmiTOKİ 725 arsayı açık artırmayla satacak! Açık artırmalar ne zaman?

Ülke genelinde 61 ayrı şehirde bulunan, yaklaşık 3.450.367 m2 büyüklüğe sahip 725 adet arsa toplam 29.146.300.000-TL vadeli muhammen bedelle (bazı taşınmazlar peşin bedelle satılacaktır) “Açık Arttırma” yöntemi ile satışa sunulacak.
Vadeli olarak satışa sunulan bazı taşınmazlar için (web satış listesinde “Satış Şekli” başlıklı kısımda peşin alımlarda % 15 indirim yapılacağı belirtilmiştir.) peşin alımlarda % 15 indirim uygulanacak.

Açık artırma toplantısı, Radisson Blu Hotel Ankara (Çankaya İşçi Blokları Mahallesi 1495 Cad. No:11 Çankaya/Ankara) ile TOKİ Halkalı Hizmet Binası Halkalı/İSTANBUL adreslerinde ve www.emlakmuzayede.com.tr’den internet bağlantıları ile 05/11/2026 Perşembe ve 06/11/2026 Cuma günleri (Saat 10:30 başlangıç) yapılacak.

Ayrıntılı bilgilere, "www.toki.gov.tr" ile "muzayede.emlakyonetim.com.tr" internet adreslerinden ve "444 84 34" numaralı telefondan ulaşılabilecek.

(Diyarbakır Kayapınar Yolboyu, Antalya Döşemealtı Altınkale, Muğla Bodrum Akyarlar ve Muğla Bodrum Gündoğan parselizasyon belgeleri ekte yer almaktadır.)

Editör : ÖZGE YİĞİT | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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